Immer weida

Mit der bisher starken Rückrunde kletterte die Elf von Hendrik Penzel aus dem grauen Mittelfeld heran in Richtung Tabellenspitze. Zwar ist der Abstand punktetechnisch mit zehn Punkten auf Heiligenstadt groß, dennoch ist der vierte Tabellenplatz ein Verdienst, den es nun gilt zu sichern. Seit Anfang März hat der FCTW keinen Punktverlust mehr hingenommen. Es läuft in Weida in den Rückrunde. „Wir haben in der Hinrunde ein bisschen gebraucht, um als Team so richtig zu finden und hatten natürlich auch durch Verletzungen immer wieder Personalnot. Mittlerweile passt’s einfach – wir stehen stabiler, haben mehr Selbstvertrauen und ziehen gemeinsam durch. Jeder haut sich rein, und man merkt, dass wir richtig Bock haben, was zu reißen“, beschreibt FCTW-Coach Hendrik Penzel das aktuelle Erfolgsrezept.

Die jüngste Erfolgsserie ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Neben der höheren Defensivstabilität brilliert offensiv seit Wochen Lehmann und Peuker nach Belieben. Besonders Christopher Lehmann war dabei ein wichtiger Faktor, der zu alter Form fand. Seine sieben Saisontore erzielte der 34-Jährige allesamt nach der Winterpause. Zudem gab es in den letzten vier Partien nur ein Gegentor für Weida. Die Osterpause kam für Penzel dennoch gelegen: „Normalerweise sagt man ja: Wenn’s läuft, muss man es laufen lassen. Aber die Pause hat eigentlich ganz gut gepasst. Nach den letzten intensiven Wochen war’s mal nicht verkehrt, bisschen runterzufahren, ein paar Wehwehchen auszukurieren und den Akku wieder vollzumachen. Jetzt sind wir wieder richtig heiß aufs nächste Spiel.“