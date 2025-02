"Immer voll und ganz im Zeichen des Vereins und des Sports"

Mit einem Sieg hat die Abschiedstournee des Artem Sikulski vom TuS Schwarz-Weiß Bismark begonnen. Dank eines Treffers von Andre Marenin startete der Landesligist am Wochenende mit einem 1:0-Erfolg beim MSV Börde in die zweite Saisonhälfte - und in die letzten Monate unter Sikulski.