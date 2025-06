„Immer stolz an der Seitenlinie“: Sebastian Wiese verabschiedet sich mit einem Sieg vom FC Forstern

„Ich war immer stolz darauf, an der Seitenlinie stehen zu dürfen. Es hat richtig Spaß gemacht“, sagte Sebastian Wiese, der am Wochenende sein letztes Spiel als Forsterner Trainer absolvierte.

Dabei zeigten die Forsternerinnen insbesondere in der ersten halben Stunde eine herausragende Leistung. Nach dem 1:0 von Vanessa Meingaßner, die den Ball aus zentraler Position unhaltbar in den Winkel zimmerte (10.), schlenzte Julia Engstler den Ball ins lange Eck zum 2:0 (14.). Die Vorlage hatte Alina Jungwirth gegeben, die dann nach einer Hereingabe von Lena Greimel bereits in der 18. Minute das 3:0 markierte.

Doch laut Wiese hätte der Vorsprung zu diesem Zeitpunkt sogar höher ausfallen müssen. So brachte nicht nur Veronika Auer bei ihrem Alleingang, sondern auch Julia Ruckdeschel bei ihrem schönen Abschluss das Leder nicht im Kasten unter. „Ab der 30. Minute haben wir es aber etwas zu locker genommen“, meinte der Coach. Trotzdem sei das von Lena Grabmeier (34.) am Ende ein einzelner Sonntagsschuss gewesen.

Deutlich weniger geboten war dann allerdings in der mittelfeldlastigen zweiten Hälfte. So könne sich der scheidende Coach – mit Ausnahme eines Distanzschusses von Ruckdeschel, der knapp das Tor verfehlte – an kaum eine klare Möglichkeit erinnern.

Dies ändere jedoch nichts am gelungenen Auftritt seiner Mannschaft, die in der Rückrunde neun der insgesamt elf Duelle für sich entscheiden und sich so den dritten Tabellenplatz sichern konnte. „Und damit kann man absolut zufrieden sein“, bilanzierte Wiese.