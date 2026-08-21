"Immer so eine kleine Wundertüte"

Nach zwei Spieltagen liegen der FC Wenden und der VfL Leiferde im Tabellenmittelfeld auseinander. Während Leiferde nach dem Auftaktsieg zuletzt gegen Aufstiegsfavorit TSV Wendezelle verlor, wartet Wenden nach dem 0:0 gegen Vahdet und der Niederlage in Rautheim noch auf den ersten Saisonsieg.
Der FC Wenden geht als Tabellen-13. in den dritten Spieltag. Die Mannschaft hat nach dem torlosen Auftakt gegen den TSC Vahdet Braunschweig und der 0:1-Niederlage beim FC SF Rautheim einen Punkt gesammelt. Nun soll vor heimischem Publikum der erste Saisonsieg folgen.
Leiferde reist mit drei Punkten an und steht derzeit auf Rang zehn. Nach dem 2:0-Auftakterfolg gegen den FSV Schöningen II musste sich die Mannschaft am vergangenen Wochenende dem TSV Wendezelle mit 1:4 geschlagen geben. Wendezelle zählt zu den Mannschaften mit Aufstiegsambitionen und führt derzeit mit sechs Punkten die Tabelle an.
Für Leiferdes Trainer Dennis Pasemann ist die Zielsetzung dennoch klar: „Natürlich wollen wir das Spiel positiv bestreiten, das heißt, einen Sieg, mindestens einen Punkt mitnehmen. Beim Sieg hätten wir dann aus drei Spielen zwei Siege. Das kann man dann, glaube ich, schon als positiven Saisonstart bezeichnen.“
Allerdings ist die personelle Situation beim VfL angespannt. Mehrere Spieler fehlen oder sind fraglich, zudem ist Torhüter Ratz nach einer Roten Karte für zwei Spiele gesperrt. „Da wir personaltechnisch echt am Schlauch gehen. Es müssen Spieler spielen, die aus Verletzungen kamen, die aus dem Urlaub kamen, die gar nicht trainiert haben, teilweise in der Vorbereitung bisher. Die werden spielen müssen“, sagt Pasemann.
Auf Wenden wartet damit eine Mannschaft, die trotz der bislang überschaubaren Punktausbeute vor einer schwierigen Aufgabe steht. Pasemann beschreibt den Gastgeber als kampfstark und schwer zu bespielen. „Wenden ist immer eine kampfstarke Mannschaft, die vor allem als Mannschaft auf dem Platz stehen, die eine Einheit wirklich sind und die immer schwer zu bespielen sind.“
Besonders hebt der Leiferder Trainer Tobias Machus, Finn-Niklas Eilers und Raoul Kübler hervor. Machus sei bei hohen Bällen ein „sehr, sehr guter Kopfballspieler“, während Eilers für ihn „einer der Top-3-Spieler der Liga“ sei. Auch die Neuzugänge der Wendener sorgen bei Pasemann für zusätzliche Aufmerksamkeit.
Neben der personellen Situation der Gäste bleibt zudem offen, auf welchem Untergrund gespielt wird. „Spielt man auf Kunstrasen? Spielt man auf dem kleinen Rasenplatz? Immer so eine kleine Wundertüte“, sagt Pasemann.
Trotz der sportlichen Herausforderung blickt der Leiferder Trainer positiv auf das Duell: „Aber nichtsdestotrotz freue ich mich immer auf Spiele gegen Wenden, weil das einfach ein sympathischer Verein, eine sympathische Mannschaft ist, wo man auch im Anschluss mal ein Bierchen zusammen trinkt und immer über irgendwelche Sachen im Braunschweiger Fußball oder so sich unterhält.“
Für beide Mannschaften steht damit mehr auf dem Spiel als nur die Ausgangsposition im Tabellenmittelfeld. Wenden kann mit einem Heimsieg den Anschluss herstellen, während Leiferde die Möglichkeit hat, nach drei Spieltagen sechs Punkte zu erreichen.