"Immer so eine kleine Wundertüte" Der FC Wenden empfängt am dritten Spieltag den VfL Leiferde von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Nach zwei Spieltagen liegen der FC Wenden und der VfL Leiferde im Tabellenmittelfeld auseinander. Während Leiferde nach dem Auftaktsieg zuletzt gegen Aufstiegsfavorit TSV Wendezelle verlor, wartet Wenden nach dem 0:0 gegen Vahdet und der Niederlage in Rautheim noch auf den ersten Saisonsieg.

Der FC Wenden geht als Tabellen-13. in den dritten Spieltag. Die Mannschaft hat nach dem torlosen Auftakt gegen den TSC Vahdet Braunschweig und der 0:1-Niederlage beim FC SF Rautheim einen Punkt gesammelt. Nun soll vor heimischem Publikum der erste Saisonsieg folgen. Leiferde reist mit drei Punkten an und steht derzeit auf Rang zehn. Nach dem 2:0-Auftakterfolg gegen den FSV Schöningen II musste sich die Mannschaft am vergangenen Wochenende dem TSV Wendezelle mit 1:4 geschlagen geben. Wendezelle zählt zu den Mannschaften mit Aufstiegsambitionen und führt derzeit mit sechs Punkten die Tabelle an.

Für Leiferdes Trainer Dennis Pasemann ist die Zielsetzung dennoch klar: „Natürlich wollen wir das Spiel positiv bestreiten, das heißt, einen Sieg, mindestens einen Punkt mitnehmen. Beim Sieg hätten wir dann aus drei Spielen zwei Siege. Das kann man dann, glaube ich, schon als positiven Saisonstart bezeichnen.“ Allerdings ist die personelle Situation beim VfL angespannt. Mehrere Spieler fehlen oder sind fraglich, zudem ist Torhüter Ratz nach einer Roten Karte für zwei Spiele gesperrt. „Da wir personaltechnisch echt am Schlauch gehen. Es müssen Spieler spielen, die aus Verletzungen kamen, die aus dem Urlaub kamen, die gar nicht trainiert haben, teilweise in der Vorbereitung bisher. Die werden spielen müssen“, sagt Pasemann.