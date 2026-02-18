Immer nur die Eintracht Drei Fragen an......: Leon Sobbe von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Leon Sobbe. – Foto: N. Meier

Leon Sobbe steht zu seinem Verein wie kaum ein anderer Fußballer. Für ihn gibt es nur die Eintracht aus Immenbeck. Warum das so ist und warum er mit viel Zuversicht mit seinem Team in die Rückrunde startet, hat er uns verraten.

Du bist ein Ur-Immenbecker, wenn man sich den Verlauf deiner Karriere ansieht. Hattest du nie Ambitionen, bei einem anderen Verein zu spielen? Meine Großeltern wohnten nur eine Straße entfernt vom Sportplatz. So bin ich zum Verein gekommen. Jeder hat in jungen Jahren mit Sicherheit mal einen Gedanken daran verschwendet, den Verein zu wechseln. Ich hatte eine tolle Zeit in der Jugend und habe diese weiterhin im Herrenbereich bei der Eintracht. Der TSV Eintracht Immenbeck ist ein ganz besonderer Verein, der von Zusammenhalt und Teamgeist geprägt ist. Viele Teamkollegen und Trainer sind zu Freunden geworden, und mir war es immer wichtiger, mit meinen Freunden zusammen zu spielen und Ziele mit dem Verein zu erreichen, mit dem ich mich identifizieren kann, als mit einem x-beliebigen anderen Verein. Ich bin mir sicher, dass mit keinem anderen Verein so ein unvergesslicher Tag wie beim Kreisplakettenfinale im letzten Jahr möglich gewesen wäre.

Deshalb bin ich im Nachgang froh, dass der TSV Eintracht Immenbeck als einziger Verein in meiner „Fußballkarriere“ auftaucht.

Eure Saison in der 1. Kreisklasse verläuft nicht ganz so gut, wie es viele erwartet hatten. Was könnten die Gründe sein? Wenn man auf die Tabelle schaut und sieht, dass ein Kreisligaabsteiger sich im unteren Drittel der Tabelle der 1. Kreisklasse befindet, kann man das so sehen, ja.

Wenn man sich aber genauer mit dem aktuellen Kader befasst, wird ein anderes Bild deutlich.

Die zweite Herren musste nach Ablauf der letzten Saison komplett neu formiert werden, weil ein Großteil der Jungs nun in der ersten Herren spielt. Einige Spieler des aktuellen Kaders stammen weiterhin aus der ersten/zweiten Herren der letzten Saison, aber ein Großteil ist aus dem Kader der dritten Herren hochgerutscht. Im ersten Saisonspiel verlieren wir verletzungsbedingt mit Jonas Kock unseren vermeintlich besten individuellen Kicker. Umso mehr freut es mich, dass er zur Rückrunde als Co-Trainer bei uns einsteigt.

Darüber hinaus hatten wir mit einigen weiteren verletzungsbedingten Ausfällen zu kämpfen.

Unsere Erwartung war es, dementsprechend nicht in dieser Saison oben mitzuspielen, sondern der Fokus lag darauf, ein neues Teamgefüge zu formen und am Ende der Saison einen gesicherten Mittelfeldplatz zu belegen.