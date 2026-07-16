Immer noch kein Testsieg für Oberligist

RPS-Oberligist SV Auersmacher wartet in der Testspielserie vor der neuen Runde immer noch auf den ersten Sieg. Am Mittwoch gab es auf dem Kunstrasenplatz im Kleinblittersdorfer Gemeindeteil ein 2:2 (0:2) gegen den Saarlandligisten SC Halberg Brebach.

Auch gegen den Saarlandligisten SC Halberg Brebach konnte sich RPS-Oberligist SV Auersnacher am Mittwochabend nicht durchsetzen, erreichte aber nach einem 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2-Remis. Fabian Lauer und Julian Peitz trafen im zweiten Durchgang für die Kleinblittersdorfer auf dem Kunstrasenplatz in Auersmacher.

Trainer Heiko Wilhelm will die bisherigen Spiele, in denen es noch keinen Sieg gab, keine grosse Bedeutung beimessen. "Wir wissen, woran wir arbeiten müssen, deshalb hängen wir das nicht so hoch. Wir haben gegen Brebach in der Defensive zwei Fehler gemacht, die sie sofort ausnutzen, im zweiten Durchgang kamen sie nicht mehr vor unser Tor. Wir machen noch drei Spiele und wollen am ersten Spieltag dann so weit sein, um gleich zu punkten", sagte er am Donnerstagmorgen.