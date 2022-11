„Immer noch einer der Trainingsfleißigsten“ - 42-jähriger Suchanke Matchwinner für Planegg-Reserve SVP-Oldie in Moosach an beiden Toren beteiligt

Die Reserve des SV Planegg-Krailling am Sonntagnachmittag einen 2:0-Auswärtssieg beim TSV Moosach II ein und bleibt in Reichweite der Aufstiegsränge.

Planegg – Schon zum Ende der Hinrunde kann Pero Januzovic sagen, dass seine Mannschaft ihr Saisonziel erreicht hat. „Der Klassenerhalt sollte mit dem heutigen Sieg perfekt sein“, sagte der Trainer.

Schon früh zeigten sich die Planegger präsent in den Zweikämpfen und dominierten die Partie. Nach 15 Minuten gelang Routinier Stefan Suchanke per Abstauber die verdiente Führung. Auch in der Folge gab es weitere gute Möglichkeiten für die SVP-Reserve. Unter anderem hatte Taofic Biao zwei Großchancen, die er allerdings nicht im Tor unterbringen konnte.