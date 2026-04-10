Immer noch alles drin

Für die Kirchardter Zweite (blau) wird es diese Runde richtig eng. – Foto: Roman Gebhardt

Der Glaube ist groß. "Spielerisch sind wir oft richtig gut dabei", sagt Dennis Otterbach. Der Trainer der SG Kirchardt II ist davon überzeugt, dass seine Mannschaft in den verbleibenden neun Partie die Kurve kriegt und die Kreisklasse B hält.

Das größte Problem ist die mangelnde Fitness. Die Landesliga-Reserve führte häufiger, kassierte aber regelmäßig in der zweiten Halbzeit und speziell in der Schlussviertelstunde reichlich Gegentreffer. "Wir verlieren häufig, weil wir mit unseren Kräften am Ende sind", gibt Otterbach zu. Der 30-Jährige hat die Hoffnung, dass dies kurzfristig besser wird und seine Schützlinge rechtzeitig zum Endspurt nach dem spielfreien Osterwochenende in die Spur finden. "Das spielfreie Wochenende hilft uns sicher dabei, damit der ein oder andere seine Verletzungen auskurieren und frisch erholt zurückkehrt", sagt der Trainer.

Weiteren Grund zur Zuversicht gibt der Spielplan. Alle fünf Kontrahenten, die unmittelbar und in Schlagdistanz vor dem Schlusslicht platziert sind, sind in den kommenden Wochen direkte Konkurrenten auf dem Platz. "Wir haben es in der eigenen Hand und geben auf gar keinen Fall vorzeitig auf", verkündet Otterbach und weiß weiter, "dass wir jetzt gegen Mühlbach loslegen müssen." Beim VfL Mühlbach II ist ein Sieg am Sonntag quasi Pflicht. Neben den zu erringenden drei Punkte würde so ein Erfolg großen Rückenwind für die kommenden Aufgaben geben.