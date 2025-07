Immer mehr Mädchen am Ball Frauenfußball

In der Saison 2024/25 hätte es in Bayern im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von mehr als 100 weiblichen Teams gegeben, die aktiv am Spielbetrieb teilnahmen. Besonders groß sei der Aufschwung bei den D- und C-Juniorinnen, bei denen 61 neue Mannschaften kickten.

Landkreis – „Der Fußball in Bayern wird weiblicher.“ Das vermeldete jüngst der Bayerische Fußballverband (BFV). Von den im Juli erstmals mehr als 1,7 Millionen organisierten Mitgliedern im Freistaat seien rund 34 000 Frauen und Mädchen. Damit sei der Anteil der aktiven Fußballerinnen im BFV so hoch wie seit gut zehn Jahren nicht mehr.

Nachwuchs in Holzkirchen, Otterfing und Warngau

Eine Altersklasse, die mittlerweile auch im Oberland etabliert ist – überwiegend im Landkreis-Norden. Mit großem Engagement und viel Ausdauer setzte sich Ralph Eckle beim TuS Holzkirchen vor Jahren für die fußballbegeisterten Mädchen ein. Er war überzeugt, dass die zwar durchaus in gemischten Mannschaften mitspielen können, in reinen Mädchenteams aber noch mehr Potenzial haben, sich sportlich zu entfalten, weil sie nicht hinter den Buben in die zweite Reihe treten können, sondern selbst die Initiative ergreifen müssen. Mittlerweile hat der TuS in allen Altersklassen Mädchenteams und ist stolz darauf, in der kommenden Saison auch wieder bei den Frauen anzutreten (wir berichteten). Ein erster Test verlief erfolgreich.