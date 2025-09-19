Immer im Endspiel-Modus

Die erste Saisonniederlage hatte sich nach Einschätzung von Irschs Spielertrainer Sebastian Szimayer angedeutet. Bereits in den Partien in Schillingen (3:2) und drei Wochen zuvor bei der SG Kanzem (2:1) war es den Trierern nicht gelungen, an ihre sonst so souveränen Auftritte anzuknüpfen. „Das waren durchaus glückliche Siege, aber die Jungs haben gefightet und eine hohe Laufbereitschaft gezeigt. Den insgesamt tollen Saisonstart haben wir uns hart erarbeitet“, betont der 35-Jährige. Es sei „einleuchtend, dass wir nicht mit 26 Siegen durch die Saison marschieren. Wir stehen immer noch auf Platz eins“. Das jüngste 2:3 im Derby gegen die DJK Pluwig-Gusterath war „ein Warnsignal und ein Weckruf zur richtigen Zeit“, so der Spielertrainer, der das Team in dieser Saison gemeinsam mit Kader Touré, der als spielender Co-Trainer agiert, coacht.

Einer, der es mit seinen beiden Treffern in der Schlussphase der Partie gegen Pluwig noch mal spannend machte und derzeit eine starke Form aufweist, ist Luca Sasso-Sant. Der 28-jährige frühere Regionalligaspieler von Eintracht Trier, Eintracht Braunschweig II und des Bonner SC ist gelernter Stürmer, in Irsch aber vornehmlich als Stabilisator für die Abwehr aktiv. Situativ rückt der Deutsch-Italiener nach vorne, um den Angriff zu beleben. In fünf Partien traf Sasso-Sant bereits viermal für den Spitzenreiter der A7.