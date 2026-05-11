„Immer große Erwartungen an Derby“: Wildsteig/Rottenbuch und Peiting mit Remis zufrieden Keine Treffer von Redaktion Weilheim · Heute, 08:33 Uhr · 0 Leser

Der FC Wildsteig/Rottenbuch punktete im Derby. – Foto: Tamara Rabuser/FuPa Oberbayern

Das nackte Ergebnis war nicht gerade attraktiv: Das Kreisliga-Derby zwischen dem FC Wildsteig/Rottenbuch und dem TSV Peiting endete torlos.

Trotz dieses 0:0 waren beide Trainer zufrieden. „Wir haben heute von der ersten bis zur letzten Minute eine sehr gute und geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt“, lobte Spielertrainer Martin Hennebach. „Der Punkt heute ist hochverdient und immens wichtig für unser Selbstvertrauen“, ergänzte Trainer Hubert Jungmann vom FC-Trainerteam. „Wir wussten, dass an ein Derby immer große Erwartungen geknüpft werden, aber meist hitzige und umkämpfte Begegnungen mit einem engen Ergebnis rauskommen“, resümierte TSV Trainer Thomas Fischer.

„Wir hatten den Gegner gar nicht im Griff“ Wildsteig/Rottenbuch fand besser in die Begegnung und kam zu Chancen. Nach einem Steckpass von Tobias Trainer lupfte Roman Hindelang den Ball am Tor vorbei (10.). Eine Ablage von Fabian Kees auf Roman Trainer entschärfte TSV-Keeper Julian Floritz mit einer Fußabwehr (16.). Es dauerte bis zur 40. Minute, ehe Peiting gefährlich vor dem Tor der Heimelf auftauchte. Eine Freistoßflanke landete bei Florian Meier, sein abgefälschter Schuss aus 20 Metern verfehlte das Tor. Auf der Gegenseite setzte sich Roman Trainer auf außen durch und legte den Ball auf Fabian Maier zurück. Sein Schuss landete aber am Bein eines Verteidigers. Ein Freistoß von Maier erreichte den einlaufenden Tobias Trainer, dessen Schuss wehrte TSV-Schlussmann Floritz überragend ab. „In der ersten Halbzeit hatten wir den Gegner gar nicht im Griff. Nach der Pause sind wir dann stabiler und sicherer gestanden. Im Spiel nach vorn haben wir uns aber weiterhin schwergetan“, stellte Fischer fest.