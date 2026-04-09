Immer Glück ist Können Verbandsliga +++ Mühlhausen empfängt Heddesheim zum Gipfeltreffen – Schon drei Last-Minute-Siege 2026 von red. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Es läuft einfach richtig gut in Mühlhausen. – Foto: Siegfried Lörz

igentlich können die Verbandsliga-Fußballer des 1.FC Mühlhausen ganz entspannt in ihr Heimspiel am Sonntag gegen den FV Fortuna Heddesheim gehen (Anpfiff, 15 Uhr). "Unsere Ausgangsposition ist sehr gut, wir gehen gestärkt in das Duell und freuen uns sehr darauf", sagt Steffen Kretz.

Mühlhausens Trainer hat derzeit allen Grund zur guten Laune, fünf der sechs Ligaspiele nach der Winterpause wurden gewonnen, drei davon auf dramatische Art und Weise in den Schlussminuten. Den Höhepunkt der späten Glücksgefühle gab es vor Wochenfrist bei der SG Heidelberg-Kirchheim. Rund eine Stunde lag der Primus zurück, ehe Johannes Bender und Tim-Sebastian Buchheister jeweils in der Nachspielzeit die nicht mehr für möglich gehaltenen drei Punkte mit ihren Treffern zum 1:1 und 2:1 sicherten. Zuvor gewann der FCM jeweils durch späte Treffer in Zuzenhausen mit 1:0 und in Eppingen mit 2:1. "Darauf verlassen, dass das immer funktioniert, können wir uns aber nicht", lacht und warnt Kretz zugleich. Großes Selbstvertrauen geben solche Erlebnisse in Serie aber natürlich, wie er festhält: "Die Jungs wissen, dass die Lage nie aussichtslos ist. Sie glauben an sich, investieren alles und dann geht es einfach darum, das Glück auch mal zu erzwingen."

Wenn man immer spät zur Stelle ist, ist das sicher nicht unverdient. Die Trainer-Legende Hermann Gerland brachte diese Fähigkeit mit einem prägnanten Zitat auf den Punkt: "Immer Glück ist Können." Nun gilt es jenes Glück nicht zu überstrapazieren. Kretz gibt deshalb folgende Marschroute für Sonntag aus: "Wir werden unseren Ansatz nicht groß verändern, wir sind eine Mannschaft, die nach vorne spielen will. Wenn wir das auf den Platz bekommen, wird es schwer werden uns zu schlagen." Das sagt er im Wissen, die mit Abstand beste Offensive der Liga zu haben. Heddesheim kommt dafür mit der besten Defensive.