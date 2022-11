"Immer geil": Heiß trifft gegen den Ex - Olching feiert Derbysieg 3:0 gegen Oberweikertshofen

Am Ende gewann der in der Landesliga etablierte Gast aus Olching am Samstag beim Aufsteiger in Oberweikertshofen das Derby vor 380 Zuschauern mit 2:0.

Oberweikertshofen - verdient oder nicht, darüber sind die beiden Lager aus Oberweikertshofen und aus Olching allerdings doch recht unterschiedlicher Auffassung. „Wir wollten unbedingt einen frühen Rückstand vermeiden“, meinte der enttäuschte Weikertshofener Trainer Dominik Sammer nach der bereits vierten Pleite in Serie. „Das ist nicht aufgegangen, aber es ging dem Treffer auch ein klares Foulspiel voraus. Jeder auf dem Platz hat es gesehen, Olching hat es gesehen, nur der Schiri nicht. Am Ende des Tages hatten wir aber nicht die Konsequenz und die Cleverness, die Olching besaß.“

„Ich glaube, es war der erwartete Kampf“, meinte Sammers Pendant Martin Buch. „Auf den haben wir uns eingestellt. Wir wussten, dass die was fußballerisch probieren wollen, aber auf dem Geläuf ging das nicht. Wie im Hinspiel wollten wir übers Pressing ins Spiel kommen. Das hat meine Mannschaft ganz gut gemacht.“ In Buchs Augen war dem Führungstreffer kein Foul vorausgegangen. „Das war ein Stellungsfehler des Verteidigers“, so Buch. Zudem habe seine Elf in den ersten 45 Minuten viele Chancen gehabt „Mehr als Weikertshofen“, meinte der Olchinger Trainer. „Deshalb habe ich meiner Mannschaft in der Pause gesagt, wir müssen auf jeden Fall noch einen Treffer drauflegen. Unterm Strich: wir haben zwei Derbys mit 6:0 insgesamt gewonnen. Mehr glaube ich, brauche ich nicht zu sagen.“

Die Hiobsbotschaft erreichte Weikertshofens Trainer um zehn Uhr Vormittag. Mit Michael Arndt, Fabian Friedl und Florian Tremmel fiel krankheitsbedingt die komplette Abwehr aus. Vielleicht war deshalb den Olchingern die frühe umstrittene Führung (3.) durch Benedikt Weigert möglich. Nach dem Schock des frühen Gegentores hätte Dominik Widemann den Ausgleich erzielen können, als er ziemlich frei vor Olchings Schlussmann Michael Loroff auftauchte. Der konnte den Ball aber abwehren. Aber auch Olchings Filip Vnuk und vor allem Luka Batarilo-Cerdic hätten Olching bis zur Pause mit 2:0 in Führung bringen können. „Das Spiel ist zwar nicht gut“, meinte Olchings Franz Schrodi zur Qualität des Derbys in der Halbzeitpause. „Aber wir hatten es im Griff und hätten auch kurz vor der Halbzeit das 2:0 machen müssen.“