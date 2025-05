"immer einen Schritt zu spät" - Leer geht in Bad Bentheim unter

Zwar fehlten bei den Gästen etliche Stammkräfte im Aufgebot, dennoch zeigte man "keine gute Leistung." so Erhan Colak. "Wir waren immer einen Schritt zu spät und kamen nicht in die Zweikämpfe." so der Coach weiter. So dauerte es nur zwölf Minuten, bis Bad Bentheim die Weichen auf Sieg mit einem Doppelschlag stellte. Jonas Kotte und Felix Roggmann stellten innerhalb von zwei Minuten auf 2:0.

"Bad Bentheim war gierig und hat uns hoch angelaufen, wodurch sie uns zu vielen unnötigen individuellen Fehlern gezwungen haben." so Colak. Zwar konnte Bünyamin Karakurt den Anschlusstreffer erzielen, doch noch vor der Pause stellte Kristian Friedrichsen dann den alten Abstand wieder her. In der 44. Minute kam es für die Gäste dann noch dicker. Nach einer Notbremse sah Eliel Pierre Delphonse die rote Karte und man agierte in Unterzahl.

Im zweiten Durchgang zerfallen

Nach der Pause spielte Bad Bentheim munter weiter nach vorne und bereits in der 53. Minute sorgte Sebastian Schmagt für die Entscheidung. "Beim Gegner passte alles und man hat unseren Jungs die harte Saison angemerkt. Sowohl mental als auch physisch ging der Verlauf an die Substanzen." so Erhan Colak.

Derweil nutzte dies Sebastian Schmagt weiter aus und erzielte einen lupenreinen Hattrick. Den Schlusspunkt setzte dann wieder Felix Roggmann in der 88. Minute zum 7:1-Endstand. Zwar sind beide Teams schon seit einiger Zeit abgestiegen, doch für Bad Bentheim tut der zweite Sieg aus den vergangenen vier Partien gut. Für Leer war es ein Rückschlag nach dem 2:2 gegen Firrel. "Wir wollen es Sonntag wieder gut machen." so Colak abschließend. Dann trifft Germania Leer auf den BV Garrel. Bad Bentheim spielt zeitgleich beim SFN Vechta.