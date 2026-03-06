 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

"Immer ein schwieriger Gegner": Expertentipp mit Marius Nita

Die Tipps sind von Marius Nita, Spieler des TV Echterdingen in der Landesliga, Staffel 2.

von Nicolas Bläse · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Verein / FuPa-Grafik

Verlinkte Inhalte

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Auch in der Saison 2025/2026 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Die Tipps sind von Marius Nita, Spieler des TV Echterdingen in der Landesliga, Staffel 2.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
15:00

Marius Nita: Beide Mannschaften liefern eine gute Partie ab, weshalb die Punkte am Ende verdient geteilt werden.
⚽ Mein Tipp: 2:2

---

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:30

Marius Nita: Köngen wirkt sehr stabil und hat offensiv viel Qualität. Wenn sie ihr Spiel durchziehen, nehmen sie die Punkte mit.
⚽ Mein Tipp: 1:3

---

Morgen, 13:15 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
13:15

Marius Nita: Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe und werden sich wenig schenken. Am Ende dürfte es ein umkämpftes Spiel ohne Sieger werden.
⚽ Mein Tipp: 1:1

---

Morgen, 15:30 Uhr
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
15:30

Marius Nita: Waldhausen ist zuhause sehr stark und lässt wenig zu. Deshalb sehe ich sie in diesem Spiel vorne.
⚽ Mein Tipp: 2:0

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
15:00

Marius Nita: Beide Teams spielen gerne nach vorne und haben ihre Stärken in der Offensive. Deshalb kann ich mir gut ein torreiches Unentschieden vorstellen
⚽ Mein Tipp: 2:2

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
15:00

Marius Nita: Neuhausen ist zuhause unangenehm zu bespielen, Ehningen bringt jedoch genug Qualität mit. Am Ende teilen sich beide die Punkte.
⚽ Mein Tipp: 1:1

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
15:00

Marius Nita: Wenn Eislingen wie in der Vorrunde ihre Leistung auf den Platz bringt und defensiv stabil steht, nehmen sie die Punkte mit.
⚽ Mein Tipp: 0:1

---

Heute, 19:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
19:30live

Marius Nita: Bernhausen ist zuhause immer ein schwieriger Gegner, doch Echterdingen kommt gut aus der Vorbereitung, bringt frischen Wind mit. Wenn sie ihre Qualität auf den Platz bringen, nehmen sie die Punkte mit.
⚽ Mein Tipp: 1:2