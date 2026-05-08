– Foto: Volkhard Patten

Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen hat sich der TSV Germania Lamme in der Spitzengruppe der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 etabliert. Gegen den FC Heeseberg soll nun der nächste Erfolg folgen. Die Gäste reisen allerdings nach einem torreichen Heimsieg mit neuem Selbstvertrauen an.

Zuletzt unterstrich Lamme seine offensive Qualität beim 5:3-Auswärtssieg gegen den TSV Schwicheldt. Bereits zuvor hatte die Mannschaft mehrfach ihre Konstanz bewiesen und sich im oberen Tabellendrittel stabilisiert.

Der TSV Germania Lamme geht als Tabellendritter in den 27. Spieltag. Mit 47 Punkten aus 24 Spielen hat sich die Mannschaft hinter Spitzenreiter Lehndorfer TSV (55 Punkte) und dem TSV Wendezelle (52) festgesetzt und verfügt weiterhin über Chancen, Druck auf das Spitzenduo auszuüben.

Der FC Heeseberg reist als Tabellenachter mit 30 Punkten nach Lamme. Die Mannschaft bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, will den Abstand zu den unteren Rängen weiter vergrößern und zugleich den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte halten.

Das erste Duell der Saison war eine umkämpfte Begegnung. Lamme gewann beim FC Heeseberg knapp mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte damals Wassaf in der 73. Minute. In der Nachspielzeit sah Heesebergs Gödde zudem die Gelb-Rote Karte.

Auch diesmal rechnen beide Seiten mit einer intensiven Partie auf Augenhöhe.

Lamme erwartet körperbetontes Spiel

Germania-Kapitän Grazian Borucki geht von einer schwierigen Aufgabe aus: „Wir gehen davon aus, dass es wieder ein sehr körperbetontes Spiel wird gegen Heeseberg. Es ist immer ein enges Duell, immer auf Augenhöhe, meistens entscheiden dort auch Kleinigkeiten.“

Zugleich zeigte sich Borucki zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft: „Wir haben wieder eine sehr gute Trainingsbeteiligung und eine sehr gute Trainingswoche gehabt.“

Der Anspruch der Gastgeber sei klar formuliert: „Wir wollen natürlich an die letzten Ergebnisse anschließen und die drei Punkte in Lamme behalten.“

Besonders wichtig werde laut Borucki ein konzentrierter Beginn sein: „Worauf es ankommen wird, ist natürlich, dass wir unsere Chancen effizient nutzen, direkt von der ersten Minute im Spiel wach sind und unsere Stärken einfach aufs Spielfeld bringen.“

Heeseberg setzt auf Stabilität und Umschaltmomente

Auch der FC Heeseberg reist mit positiven Eindrücken an. Beim 5:3 gegen Schlusslicht SV Teutonia Groß Lafferde zeigte die Mannschaft offensive Durchschlagskraft und sammelte wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld.

Trainer Christian Baethge sieht seine Mannschaft dennoch in der Außenseiterrolle: „Wir wollen gegen Lamme an die guten Leistungen der letzten Wochen anknüpfen, wissen, dass uns ein spielstarker Gegner erwartet, der zurzeit einen Wahnsinnslauf hat und mit breiter Brust auftreten wird.“

Der Matchplan der Gäste sei dabei klar definiert: „Für uns geht es darum, defensiv stabil zu stehen, Kontersituationen zu nutzen und so zu versuchen, Lamme etwas zu ärgern.“

Vor dem Duell spricht die Tabellenlage für den Gastgeber. Die bisherigen direkten Aufeinandertreffen und die Aussagen beider Teams lassen jedoch erneut eine enge und intensive Partie erwarten.