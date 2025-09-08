"Immer dasselbe Lied": Grünwalder Frust trotz drückender Überlegenheit

Karlsfeld – „Ich war schon etwas verwundert über Karlsfeld. Sie waren sehr defensiv, hinten mit einer Fünferkette, vier Mann davor, und nur ein Spieler vorne“, beschrieb Co-Trainer Florian de Prato, der den verhinderten Chefcoach Sebastian Koch vertrat, die Herangehensweise der Gastgeber. „In der ersten Halbzeit hatten sie eigentlich nur einen ernsthaften Torschuss.“ Der war allerdings drin: Lorent Ismajli traf aus der Distanz (14.).

Die Grün-Weißen mussten also früh einem Rückstand hinterherlaufen. Und sie waren auch deutlich überlegen, allerdings kritisierte de Prato: „In der ersten Halbzeit haben wir zu langsam Fußball gespielt.“ Chancen ergaben sich trotzdem, doch im Eins gegen Eins Torwart Fabio di Salvo verzog Gabriel Wanzeck, Daniel Leugner schlug noch einen Haken, statt gleich abzuziehen, auch Marcel Kosuch hätte wohl besser abgeschlossen, statt einen Nebenmann zu suchen. Dazu kam ein Lattenkopfball von Laris Stjepanovic nach toller Außenristflanke von Michael Hutterer und eine nach de Pratos Ansicht völlig klare Elfmetersituation: „Leugner geht zum Kopfball und hat einen Schuh im Gesicht. Völlig unerklärlich, warum der Schiedsrichter da nicht pfeift.“ Wenige Minuten später erlöste aber Leugner mit einem schönen Schuss ins lange Eck die Grün-Weißen mit dem 1:1-Ausgleich (42.).

„Wir hatten das Spiel in der ersten Halbzeit völlig im Griff, für die zweite haben wir uns vorgenommen, schneller und mehr über außen zu spielen“, so de Prato. Doch ausgerechnet die Gelb-Rote Karte für Karlsfelds Fitim Konjuhi (52.) bremste dieses Vorhaben etwas aus, denn: „Karlsfeld hat sich dann noch mehr hinten reingestellt.“ Chancen gab es trotzdem für die Gäste, die beste hatte David Halbich, der mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter allerdings an di Salvo scheiterte. Und auch in der Nachspielzeit waren die Grünwalder dem Führungstreffer noch zweimal ganz nah. Leander Bublitz fand in di Salvo seinen Meister. „Den hat er wirklich stark gehalten“, zollte de Prato dem gegnerischen Torwart seinen Respekt. Dennoch beklagte der Coach, nachdem Nick Starke mit der letzten Aktion des Spiels knapp vorbei gezielt hatte, die mangelnde Effizienz: „Wir hatten 80 bis 85 Prozent Ballbesitz, und zwar schon vor der Überzahl. Es ist immer dasselbe Lied: Wir belohnen uns nicht für unseren Aufwand.“ (um)