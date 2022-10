Immer af dem Teppich bleiben

FC Al-Kauthar II - SV Buchholtz II 10:2 (HZ 2:0)

Torschützen Kauthar: Patrick Bartylla 4x, Hassan Alhaj Daout 2x, Yasser El-Hammoud 2x,

Tim Hochheim 1X, Mohamed Achkir 1x

Schaut man in die Startelf wurde einem klar hier hat der Trainer reagiert und ein Zeichen gesetzt. Spieler wie Tim Hochheim, Stanley Unterhofer, Benjamin Unterhofer fanden sich auf der Ersatzbank wieder, nicht wegen schlechter Leistungen, sondern um anderen Spielern die Chance zu geben, sich einmal von Anfang an zu beweisen. Es wurde mit 3er-Kette gespielt, und zwar dabei mit klassischen Libero. Saber El-Hammoud erfüllte das in ihn gesteckte Vertrauen und räumte in der Defensive richtig auf. Beide Verteidiger Ersin und Shamshak waren fleißig und gewannen über 65 % ihrer Zweikämpfe. Zudem hatten sie mit Gökhan Aslan einen stabilen Torhüter hinter sich, der auch noch einen Elfmeter in der ersten Halbzeit bravourös hielt. Ümit machte ein ganz hervorragendes Spiel auf der 6er Position ergänzt durch Stanley, der sich defensiv sehr bemühte. Shamshak musste leider in der ersten Halbzeit verletzt ausscheiden. Tim kam dafür ins Spiel und konnte zusammen mit Ali Demir in der zweiten Halbzeit dem Spiel den Stempel aufdrücken. Beide schnellen Spieler Yasser und Hassan Daout konnten davon permanent profitieren. Auch Momo gab sich Mühe und schein so langsam sich weiter zu entwickeln. Na und Patoo, vier Tore in einem Spiel muss man erstmal machen. Wasim war fleißig und hat noch Potenzial nach vorne. Auch Hayrettin, der später reinkam fügte sich nahtlos in das gute Spiel der Neuköllner ein. In der zweiten Halbzeit konnten dann noch wunderschöne Tore erzielt werden. Das Endergebnis auch in dieser Höhe war völlig verdient.