„Immens wichtig für den Verein“ – Bezirksliga-Aufsteiger München West vor großer Hürde

Florian Hahn zieht den Hut vor seiner Mannschaft. – Foto: SV München West

Nach der Fusion 2023 gelingt dem SV München West der Aufstieg in die Bezirksliga. Doch mit Lorenz Weber verliert der Klub seinen Top-Torjäger.

„Der Aufstieg ist für den Verein immens wichtig“, sagt Hahn, der sowohl Trainer als auch sportlicher Leiter beim Aufsteiger ist, im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Der Verein hat im vergangenen August eine neue Anlage übernommen. Neues Stadion, neue Plätze, neues Funktionsgebäude und neue Kabinen – beste Bedingungen für den Amateurfußball. „Wenn du solche Rahmenbedingungen hast, dann solltest du auch in der Bezirksliga spielen.“

Im Oktober 2023 fusionierten zwei Traditionsvereine aus dem Münchner Westen – aus dem FC Ludwigsvorstadt und dem SC Arminia München entstand der SV München West . Der Start einer Erfolgsgeschichte? Zumindest ein wichtiger Meilenstein konnte in der vergangenen Saison bereits erreicht werden. Unter Trainer Florian Hahn schaffte München West den Aufstieg in die Bezirksliga.

Wenn du solche Rahmenbedingungen hast, dann solltest du auch in der Bezirksliga spielen.

Florian Hahn, Trainer und sportlicher Leiter des SV München West

Über die Relegation schaffte es der SV München West. Am Ende reichte ein 2:2-Unentschieden gegen den Lenggrieser SC, um den Aufstieg perfekt zu machen. Dabei sprach zu Beginn der Saison wenig für den Erfolg. „Die Vorzeichen waren nicht gut“, sagt Hahn. Damals sei dem Trainer eine komplette Achse weggebrochen. Unter anderem gingen Balthasar Auspurg und Tim Baur ein halbes Jahr ins Ausland.

Nach Fusion 2023: München West steigt in die Bezirksliga auf

Einen großen Anteil am Aufstieg hatten dementsprechend die Neuzugänge um Julian Hippacher, der vom FSV Pfaffenhofen gekommen ist. „Sie haben die Abgänge in der Vorrunde mehr als kompensiert und super in die Truppe reingepasst“, meint Hahn. Nach dem 4:0-Erfolg im Topspiel über 1860 München III, distanzierte man die Löwen und die Hahn-Elf war nicht mehr zu stoppen. „Ab da war auch der Glaube in der Mannschaft da, dass uns jetzt keiner mehr schlagen kann.“

Jetzt wartet die Bezirksliga auf den SV München West und Trainer Hahn, der die Mannschaft im Winter 2024 übernommen hat. Seitdem hat der Aufsteiger nur fünf Spiele verloren, steht nun aber vor einem Rollenwechsel. Anders als in der Kreisliga ist man nicht mehr so häufig der Favorit. Hahn weiß: „Wir werden in der Bezirksliga wahrscheinlich ein Stück weit defensiver spielen.“

38 Scorer in 24 Spielen: Lorenz Weber wechselt in die Landesliga Südost

Offiziell ist München West noch ohne Neuzugang, im Hintergrund sollen die ersten Transfers aber bereits feststehen. Allerdings hat der Aufsteiger auch einige Abgänge zu verkraften. Unter anderem verlässt Toptorjäger Lorenz Weber den Münchner Westen in Richtung Grünwald. „Der Abgang wird uns sehr, sehr wehtun. Ein Stürmer, der 27 Tore schießt, ist sowieso schwer zu ersetzen“, sagt Hahn.

Das Ziel für die Premierensaison ist klar formuliert: der Klassenerhalt. Hahn hält dieses Vorhaben für realistisch – vorausgesetzt, die Neuzugänge schlagen ähnlich gut ein wie im vergangenen Sommer.