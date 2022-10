Immenried gewinnt in Kleinhaslach

Der Gast aus Immenried kam gut ins Spiel und schaffte es nach einer Ecke durch S. Müller früh in Führung zu gehen. Ein gut ausgespielter Angriff nur ein paar Minuten später vollendete M. Kling zum 2:0. Danach kam auch Kleinhaslach besser ins Spiel und nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Immenrieder Hintermannschaft zum Anschlusstreffer. So ging es mit der knappen Führung für Immenried in die Pause.

In der zweiten Hälfte dominierten die Immenrieder aber wieder. M. Ene sorgte früh in der zweiten Halbzeit für das 3:1. N. Weber machte rund zehn Minuten vor Schluss mit dem 4:1 alles klar.