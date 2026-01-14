Immenreuth verlängert mit Müller: »Passt perfekt zum SVI«

Beim SV Immenreuth ist man mehr als erfreut, die Zusammenarbeit mit Müller verlängert zu haben, wie Fußballabteilungsleiter Lukas Weber erklärt: „Wir sind äußerst glücklich darüber, dass Matze auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird. Seine fachliche Kompetenz und seinen menschlichen Umgang schätzen wir sehr. Matze passt perfekt zum SV Immenreuth – sportlich wie charakterlich. Die Verlängerung ist ein starkes Zeichen für Kontinuität und Vertrauen, und wir freuen uns sehr, den gemeinsamen Weg fortzusetzen.“



Und auch Matthias Müller freut sich darauf, in Immenreuth weiterzumachen: „Ich fühle mich in Immenreuth sehr gut aufgehoben und habe das Gefühl, dass alle dieselbe Vorstellung vom Fußball teilen. Ausschlaggebend für mich war auch das gute Verhältnis zur Mannschaft und das große Vertrauen der beiden Abteilungsleiter“, so der 43-Jährige.



Mit Matthias Müller hatte sich der SV Immenreuth im Winter 2024 einen Übungsleiter angeln können, der trotz seiner damals erst 41 Lebensjahre schon über eine Menge Erfahrung, die er bei mehreren Vereinen in unserer Region sammeln durfte, verfügte. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch bei Ligakonkurrent SV Neusorg – dort stand er schließlich drei Spielzeiten auf der Kommandobrücke – unter Vertrag, lauteten seine Stationen als Trainer FC Tremmersdorf (damals noch Kreisklasse), DJK Weiden (Kreisliga), SpVgg Vohenstrauß (Kreisliga), DJK Irchenrieth (Kreisklasse) und eben SV Neusorg (Kreisklasse). Dabei hatte der gelernte Torwart bei den beiden letzten Engagements trotz seines „hohen Fußballalters“ sogar noch jeweils einmal ausgeholfen und stellte sich zwischen die Pfosten.



Am 15. März mit der Nachholpartie gegen den VfB Mantel startet Müller mit den Seinen in die Restrückrunde der Spielzeit 2025/26. Nach einer bislang von Verletzungspech begleiteten Saison hat man in der 2000 Seelen-Gemeinde an der Bezirksgrenze zu Oberfranken die Hoffnung, dass in der noch laufenden Winterpause einige der fehlenden Stammkräfte zurückkehren, damit man auf der Tabellenleiter noch die ein oder andere Stufe hochklettern kann.