Immenreuth: Mit positiver Saison-Frühphase Druck wegnehmen

Ein Blick zurück auf die vergangene Saison, die begann für den SV Immenreuth wenig erfreulich, zierte die Elf des neuen Trainers Matthias Müller (42) doch nach fünf absolvierten Runden mit null Punkten das Tabellenende. Ein überzeugender 4:1-Erfolg am sechsten Spieltag gegen die Spielgemeinschaft Upo II/Gebenbach II ließ den Knoten endlich platzen. Die Initialzündung für eine konstante Leistungssteigerung war erfolgt, bis zum Saisonende setzte sich der positive Trend stetig fort. Nach einer beeindruckenden Rückrunde belegte der SV Immenreuth letztlich Rang 5 in der Endabrechung – ein beachtliches Ergebnis nach dem doch schwierigen Start. Coach Matthias Müller, der nun in seine zweite Spielzeit an der Außenlinie des Teams aus dem Landkreis Tirschenreuth geht, äußert sich rückblickend zufrieden: „Ich bin stolz auf mein Team. Nach dem verpatzten Saisonauftakt haben wir Moral gezeigt und gemeinsam das Ruder herumgerissen.“ In der Hoffnung, den Schwung der letzten Saison mit hinüber zu nehmen, blickt man beim SVI nun mit Zuversicht auf die am letzen Juliwochenende beginnende Spielzeit in der Kreisklasse West des Spielkreises Amberg/Weiden.

In der nahenden, neuen Saison wünscht man beim SVI natürlich eine andere, bessere Saisonfrühphase als zuletzt, in der man frühzeitig punkten will, um nicht wieder unnötig unter Druck zu geraten. Was dieses Vorhaben nicht einfacher werden lässt, ist der Verlust von Julian Lautner (20), der letztjährige Goalgetter (16 Treffer) sucht in der Kreisliga beim SV Kulmain eine neue Herausforderung. So muss die Verantwortung im Bereich der „Abteilung Attacke“ nun auf mehrere Schultern verteilt werden. Dabei soll Jan Brunner als Kapitän vorangehen, dem 25jährigen kommt eine Schlüsselrolle zu. Hoffnung setzt Coach Müller zudem in den jungen Tyrek Schmelzer (18, trug schon in der vergangenen Saison drei Mal das SVI-Trikot), den er allerdings behutsam aufbauen möchte: „Er bringt viel Potenzial mit. Wir wollen ihm die nötige Zeit geben, um sich zu entwickeln.“



Mit dem Verlauf der sich in vollem Gange befindenden Vorbereitung ist man - auch wenn sich in den ersten vier Testspielen noch kein Erfolgserlebnis einstellte - zufrieden, denn man sehe peu à peu Fortschritte: „Eine positive Entwicklung war von Spiel zu Spiel erkennbar. Ich bin mir sicher, dass wenn unsere Urlauber und Verletzten zurückgekehrt sind, wir noch stabiler auftreten werden“, so der Immenreuther Chefanweiser.



Ein wichtiger Faktor, der bei einem doch engen Kader, wie den, über den der SVI verfügt, mitentscheidend über den Saisonverlauf sein kann, ist, möglichst verletzungsfrei durch die 26 Spieltage zu kommen. „Wenn wir zusammenhalten und gesund bleiben, sehe ich uns auch heuer wieder im gesicherten Mittelfeld“, formuliert der Immenreuther Übungsleiter das Saisonziel, in der Hoffnung, dass all dies eintritt.



Der Startschuss für die neue Saison fällt für die Blau-Weissen am 27. Juli, wenn man um 18 Uhr seine Visitenkarte beim TSV Pressath abgeben muss. Am folgenden Freitag, 1. August bestreitet der SVI sein erstes Heimspiel, Gegner auf dem Platz an der SOS-Kinderdorf-Strasse wird um 18.30 Uhr der SC Schwarzenbach sein. Beide Auftaktgegner rangierten in der Vorsaison hinter der Müller-Crew, was der Hoffnung auf einen gelungenen Auftakt Nahrung gibt.



Das erste Highlight wartet am Feiertag 3. Oktober, wenn es zum stets emotionsgeladenen und brisanten Nachbarderby gegen den SVSW Kemnath kommt, das wieder zahlreiche Fans nach Immenreuth locken dürfte. Auf die Frage, wen er zum Favoritenkreis in der Liga zählt, entgegnet Matthias Müller, dass er mit einem eher ausgeglichenen, engen Wettbewerb in der Spitzengruppe rechnet: „Kemnath, Dießfurt und eventuell Neusorg zähle ich zu den Favoriten, aber auch der Kreisligaabsteiger SV Hahnbach II wird oben mitmischen. Einen Alleingang, wie er sich in der vergangenen Saison eingestellt hat, sehe ich aktuell nicht.“