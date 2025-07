Immenhausen verstärkt sich im Angriff

Mit Emre Tütünci verstärkt ein Stürmer den Kresioberligisten TSV Immenhausen zur neuen Saison. Emre wechselt von der SG Reinhardshagen II aus der Kreisliga A Hofgeismar/Wolfhagen zu uns und bringt neben seiner aktuellen Erfahrung auch Stationen aus seiner Zeit bei RW Leithe in der Kreisliga A Bochum mit.

Der Angreifer soll künftig für frischen Wind in unserer Offensive sorgen. "Willkommen in Immenhausen, Emre! Wir freuen uns auf deine Tore und die gemeinsame Zeit auf und neben dem Platz", heißt es in einer Mitteilung des Klubs.