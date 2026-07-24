Immenhausen verpasst Pokalüberraschung erst in der Nachspielzeit von Kristoffer Koch · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: TSV Immenhausen

Die TSV Immenhausen hat im Achtelfinale des Kreispokals nur knapp an einer Überraschung gegen den klassenhöheren Gruppenligisten SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen vorbeigeschrammt. Vor heimischer Kulisse zeigte die Mannschaft von Trainer Marco Schneider eine engagierte Leistung, musste sich jedoch durch zwei späte Gegentreffer mit 1:3 geschlagen geben. Von Beginn an entwickelte sich eine offene Partie, in der sich die TSV keineswegs versteckte. Bereits nach 16 Minuten bot sich die große Möglichkeit zur Führung: Nils Hellwig setzte sich nach einem Ballgewinn an der Mittellinie gegen zwei Gegenspieler durch und lief allein auf das Tor zu. Sein letzter Kontakt geriet jedoch etwas zu weit, sodass der Querpass auf den völlig freistehenden Toni Mitrovic nicht mehr möglich war. Auch der anschließende Abschluss scheiterte am Torhüter der Gäste.

Die SG WBO kam erst nach einer guten halben Stunde zu ihrem ersten Abschluss, der jedoch das Tor deutlich verfehlte. Wenige Minuten später nutzten die Gäste dann ihre erste echte Chance. Ein langer Freistoß aus der eigenen Hälfte erreichte Levin Niclas Baumann, der nach einem Doppelpass frei vor Marco Schneider auftauchte und zum 0:1 einschob (38.). Die Antwort der TSV ließ beinahe nicht lange auf sich warten. Nach einem schnellen Gegenangriff kam Gustav Guder zum Abschluss, doch sein Schuss war nicht platziert genug und wurde vom Gästekeeper entschärft. Kurz vor der Pause hatte WBO noch eine weitere gute Möglichkeit, setzte den Ball von der linken Seite aber knapp am langen Pfosten vorbei.