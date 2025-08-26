Immenhausen II holt die ersten Punkte nach dem Aufstieg

– Foto: TSV Immenhausen

Was lange währt, wird endlich gut und die TSV kann im 4. Saisonspiel nach dem Aufstieg in die Kreisliga A endlich die ersten Punkte auf dem Konto verbuchen. Von Beginn an stellte die TSV Immenhausen II die Weichen klar auf Sieg. Zwar konnte Sand in der Anfangsphase noch dagegenhalten, doch bereits in den ersten Minuten ließ Immenhausen einige gute Gelegenheiten ungenutzt.

In der 17. Minute war es dann soweit: Luca Marinho da Costa erzielte das 1:0, nachdem Lee über rechts in die Mitte legte und Kastrop noch einmal quer vorlegte. Vor allem über die rechte Seite kam immer wieder Gefahr auf, wo Cassatt mit viel Tempo ein starkes Spiel zeigte. Seine Leistung krönte er in der 28. und 32. Minute mit einem Doppelpack zum 3:0. Kurz vor der Pause erhöhte erneut Marinho da Costa mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern ins lange Eck auf 4:0 (45‘). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Immenhausen am Drücker. Allerdings fehlte im Abschluss zunächst die Konsequenz, da man mehrmals aus spitzem Winkel selbst abschloss, anstatt querzulegen. In der 61. Minute sorgte dann Leon Beilstein für das 5:0, als er nach einem Steilpass von Nico Rottstädt frei vor dem Keeper blieb und sicher einschob.