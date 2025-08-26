Immenhausen II holt die ersten Punkte nach dem Aufstieg

Was lange währt, wird endlich gut und die TSV kann im 4. Saisonspiel nach dem Aufstieg in die Kreisliga A endlich die ersten Punkte auf dem Konto verbuchen.
Von Beginn an stellte die TSV Immenhausen II die Weichen klar auf Sieg. Zwar konnte Sand in der Anfangsphase noch dagegenhalten, doch bereits in den ersten Minuten ließ Immenhausen einige gute Gelegenheiten ungenutzt.
In der 17. Minute war es dann soweit: Luca Marinho da Costa erzielte das 1:0, nachdem Lee über rechts in die Mitte legte und Kastrop noch einmal quer vorlegte. Vor allem über die rechte Seite kam immer wieder Gefahr auf, wo Cassatt mit viel Tempo ein starkes Spiel zeigte. Seine Leistung krönte er in der 28. und 32. Minute mit einem Doppelpack zum 3:0. Kurz vor der Pause erhöhte erneut Marinho da Costa mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern ins lange Eck auf 4:0 (45‘).
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Immenhausen am Drücker. Allerdings fehlte im Abschluss zunächst die Konsequenz, da man mehrmals aus spitzem Winkel selbst abschloss, anstatt querzulegen. In der 61. Minute sorgte dann Leon Beilstein für das 5:0, als er nach einem Steilpass von Nico Rottstädt frei vor dem Keeper blieb und sicher einschob.
In der Schlussphase wurde es wieder deutlicher: In der 81. Minute setzte sich Mert Ongun stark durch und legte auf Rene Döring ab, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. Den Schlusspunkt setzte schließlich Colin Schöps per Elfmeter zum 7:0 (85‘), nachdem er selbst zuvor im Strafraum gefoult worden war.
Fazit: Immenhausen II knüpfte an die Leistungen der vergangenen Spiele an und zeigte erneut gegen einen insgesamt harmlosen Gegner, der die Fehler nicht wie die Gegner n den letzten Wochen ausnutzte, dass man in der Liga mithalten kann. Mit Effektivität vor dem Tor gelang so ein souveräner und verdienter Kantersieg.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Andy Rehrmann, David Golek (80‘ Kevin Sieckmann), Marcel Hirdes (61‘ Mert Ongun), Marcel Quambusch, Colin Schöps, Leon Beilstein, Pascal Kopp (73‘ Tim Lindemann), Luca Marinho da Costa, Nico Rottstädt, Lee Cassatt (61‘ Rene Döring), Dennis Kastrop (73‘ Samuel Hartig)
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
1:0 Luca Marinho da Costa (17‘ - Vorlage Dennis Kastrop)
2:0 Lee Cassatt (28' - Vorlage Pascal Kopp)
3:0 Lee Cassatt (32‘ - Vorlage Dennis Kastrop)
4:0 Luca Marinho da Costa (45‘)
5:0 Leon Beilstein (61‘ - Vorlage Nico Rottstädt)
6:0 Rene Döring (81‘ - Vorlage Mert Ongun)
7:0 Colin Schöps (85‘ - Foulelfmeter)