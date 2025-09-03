Immenhausen II holt 3 wichtige Punkte im Derby

Nach der hohen Niederlage gegen Altenhasungen unter der Woche hatte die TSV Immenhausen II etwas gutzumachen und das Derby gegen den Ortsnachbarn und Tabellenletzten SV Espenau II bot da eine gute Antwortmöglichkeit.
Die Partie bot allerdings fußballerisch wenig. Beide Teams passten sich dem Niveau der Tabellenregion an. Espenau lauerte auf Konter und kam dadurch zu einigen Chancen, die jedoch keine großen Probleme für TSV-Keeper Andy Rehrmann darstellten. Auf der anderen Seite spielte sich die TSV vor allem über die rechte Seite in Tornähe, blieb aber insgesamt zu ungefährlich. So spiegelte das torlose 0:0 zur Pause die fehlende Durchschlagskraft beider Teams treffend wider.
In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst wenig, bis in der 64. Minute die Führung für die Gäste fiel: Nach einer Seitenverlagerung landete der Ball bei Oliver Speer, der auf Pascal Kopp durchsteckte. Dieser spitzelte den Ball mit dem ersten Kontakt am herauseilenden Espenau-Schlussmann Marvin Schmitt vorbei ins Netz – 1:0 für die TSV.
In der Schlussphase setzte die TSV noch einen drauf. Nach einem Foul an Oliver Speer an der Strafraumgrenze verwandelte der Gefoulte den Freistoß aus zentraler Position selbst mit einem Aufsetzer vor dem Torwart zum 2:0-Endstand.
Fazit: Kein Spiel mit hoher Qualität, aber eine kämpferisch ordentliche Leistung. Große Torchancen waren selten, dennoch war der Sieg – abgesehen von einer kurzen Anfangsphase – wenig gefährdet. Wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gegen einen direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenregion.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Andy Rehrmann, David Golek, Mert Ongun, Marcel Quambusch, Colin Schöps, Pascal Kopp, Luca Marinho da Costa (73‘ Nasim Ghasemi), Nico Rottstädt (80‘ Leon Heckel), Rene Döring (73‘ Adrian Handel), Adrian Handel (36‘ Fiete Römer), Nasim Ghasemi (46‘ Oliver Speer)
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
1:0 Pascal Kopp (64‘ - Vorlage Oliver Speer)
2:0 Oliver Speer (90')