Immenhausen II holt 3 wichtige Punkte im Derby

Nach der hohen Niederlage gegen Altenhasungen unter der Woche hatte die TSV Immenhausen II etwas gutzumachen und das Derby gegen den Ortsnachbarn und Tabellenletzten SV Espenau II bot da eine gute Antwortmöglichkeit.

Die Partie bot allerdings fußballerisch wenig. Beide Teams passten sich dem Niveau der Tabellenregion an. Espenau lauerte auf Konter und kam dadurch zu einigen Chancen, die jedoch keine großen Probleme für TSV-Keeper Andy Rehrmann darstellten. Auf der anderen Seite spielte sich die TSV vor allem über die rechte Seite in Tornähe, blieb aber insgesamt zu ungefährlich. So spiegelte das torlose 0:0 zur Pause die fehlende Durchschlagskraft beider Teams treffend wider.