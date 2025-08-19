Immenhausen II geht auch im 3. Saisonspiel leer aus

Während sich die Gastgeber bisher über eine volle Punkteausbeute freuen können, stehen die Gäste als Aufsteiger noch ohne Zähler da. Zudem muss Immenhausen auf den gesperrten Mert Ongun sowie einige verletzungs- und urlaubsbedingte Ausfälle verzichten.

Immenhausen drückte zunächst weiter, kam aber zu keinen klaren Abschlüssen. Stattdessen hatte die SG Wettesingen II die erste Riesenchance: Matthias Danowsky tauchte nach starkem Zuspiel frei vor Andy Rehrmann auf, setzte den Ball aus 12 Metern aber nur an den Innenpfosten – Aluminium-Glück für die TSV.

Die Anfangsphase verlief offen. Wettesingen startete engagiert, doch die erste große Gelegenheit gehörte den Gästen: In der 10. Minute wurde Lee Cassatt von Luca Marinho da Costa mustergültig freigespielt, scheiterte jedoch mit seinem flachen Schuss aus 16 Metern an SG-Keeper Kevin Goldmann, der parieren konnte.

In der 16. Minute fiel dann die Führung für die Gastgeber: Nach einer Ecke konnte die TSV den Ball zwar zunächst klären, doch beim Herausschieben landete ein langer Ball zurück im Strafraum. Dort war Max Flöter völlig frei und nickte per Kopf an TSV-Schlussmann Andy Rehrmann vorbei zur Führung ein.

Nur fünf Minuten später erhöhte Wettesingen auf 2:0. Nach einem Foulspiel an der Strafraumgrenze verwandelte Felix Blätterbauer den anschließenden Freistoß flach ins Torwarteck. Kurz darauf hatte Blätterbauer sogar das 3:0 auf dem Fuß, setzte den Ball im Strafraum aber knapp am langen Eck vorbei.

Dann kam die TSV zurück: Mit hohem Pressing erzwang man in der 32. Minute einen frühen Ballgewinn über Rene Döring und Lee Cassatt. Döring tauchte frei im Strafraum auf, wurde von Cassatt bedient, scheiterte an Goldmann, doch Luca Marinho da Costa stand goldrichtig und drückte den Ball zum 2:1-Anschlusstreffer über die Linie.

Bis zur Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Immenhausen sogar die Riesenchance zum Ausgleich: Nach erneutem Pressing konnte Fiete Römer einen Fehlpass abfangen und steckte auf Marinho da Costa durch, dessen Schuss aus 16 Metern jedoch knapp über die Latte ging. So ging es mit einer knappen, aber verdienten 2:1-Führung für die Gastgeber in die Pause.

Zweite Halbzeit: Viel Einsatz, wenig Highlights

Nach dem ereignisreichen ersten Durchgang flachte das Geschehen in Hälfte zwei deutlich ab. Immenhausen drückte auf den Ausgleich, konnte sich aber keine klaren Torchancen mehr herausspielen. Wettesingen verteidigte engagiert und kam über schnelles Umschaltspiel noch zu einigen Abschlüssen, die jedoch allesamt von Torwart Andy Rehrmann entschärft wurden.

Fazit

Die TSV Immenhausen II zeigte trotz erneuter Ausfälle eine klare Leistungssteigerung. Zwar reichte es erneut nicht zu einem Punktgewinn, doch die Mannschaft bewies, dass sie in der neuen Liga durchaus mithalten kann – auch wenn sich das im bisherigen Punktekonto noch nicht widerspiegelt.

Aufstellung TSV Immenhausen:

Andy Rehrmann, David Golek, Marcel Hirdes, Marcel Quambusch, Colin Schöps (21‘ Leon Heckel), Niels Krüger, Fiete Römer, Luca Marinho da Costa, Nasim Ghasemi (69‘ Samuel Hartig), Rene Döring, Lee Cassatt

Trainer: Pascal Göhl

Tore:

1:0 Max Flöter (16‘)

2:0 Felix Blätterbauer (20')

2:1 Luca Marinho da Costa (33‘ - Vorlage Rene Döring)