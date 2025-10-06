– Foto: TSV Immenhausen

Immenhausen geht nach frühen Fehlern im Zierenberger Regen baden Verlinkte Inhalte Kreisliga A Hof-Wolf Zierenberg Immenhausen II

Nach zuletzt zwei erfolgreichen Spielen stand für die TSV Immenhausen II eine schwere Auswärtsaufgabe beim Tabellenzweiten in Zierenberg an. Doch so trüb und regnerisch wie das Wetter sollte auch der Spielverlauf für die Gäste beginnen – eine kalte Dusche und bereits nach 18 Minuten lag Immenhausen mit 0:3 zurück. In der 8. Minute führte ein Fehler im Spielaufbau zu einem schnellen Konter, den die Gastgeber durch Marcel Kunz eiskalt zur Führung nutzten. Nur wenige Minuten später in der 17. Minute der nächste Patzer: Eine eigentlich abgefangene Flanke wurde im Strafraum leichtfertig hergeschenkt, und Jonas Bastek traf aus spitzem Winkel zum 2:0. Direkt nach dem Anstoß folgte der nächste Schock. Nach Ballverlust direkt nach dem Anstoß lief Nicklas Germeroth allein auf Keeper Andy Rehrmann zu und erhöhte auf 3:0.

Trainer Pascal Göhl reagierte sofort und wechselte früh in der Begegnung gleich drei Spieler seiner Viererkette aus, um die Abwehr zu stabilisieren. Immenhausen kam danach etwas besser ins Spiel, hatte einige Abschlüsse aus der Distanz, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden. Zierenberg blieb vor allem über lange Bälle und Konter gefährlich. In der 41. Minute sorgte Dennis Salioski per direkt verwandeltem Freistoß nach Foulspiel aus rund 20 Metern für den 4:0-Halbzeitstand.