Immenhausen geht nach frühen Fehlern im Zierenberger Regen baden

Nach zuletzt zwei erfolgreichen Spielen stand für die TSV Immenhausen II eine schwere Auswärtsaufgabe beim Tabellenzweiten in Zierenberg an. Doch so trüb und regnerisch wie das Wetter sollte auch der Spielverlauf für die Gäste beginnen – eine kalte Dusche und bereits nach 18 Minuten lag Immenhausen mit 0:3 zurück.
In der 8. Minute führte ein Fehler im Spielaufbau zu einem schnellen Konter, den die Gastgeber durch Marcel Kunz eiskalt zur Führung nutzten. Nur wenige Minuten später in der 17. Minute der nächste Patzer: Eine eigentlich abgefangene Flanke wurde im Strafraum leichtfertig hergeschenkt, und Jonas Bastek traf aus spitzem Winkel zum 2:0. Direkt nach dem Anstoß folgte der nächste Schock. Nach Ballverlust direkt nach dem Anstoß lief Nicklas Germeroth allein auf Keeper Andy Rehrmann zu und erhöhte auf 3:0.
Trainer Pascal Göhl reagierte sofort und wechselte früh in der Begegnung gleich drei Spieler seiner Viererkette aus, um die Abwehr zu stabilisieren. Immenhausen kam danach etwas besser ins Spiel, hatte einige Abschlüsse aus der Distanz, ohne jedoch zwingend gefährlich zu werden. Zierenberg blieb vor allem über lange Bälle und Konter gefährlich.
In der 41. Minute sorgte Dennis Salioski per direkt verwandeltem Freistoß nach Foulspiel aus rund 20 Metern für den 4:0-Halbzeitstand.
Nach der Pause keimte kurz Hoffnung auf: Zierenbergs Germeroth sah in der 54. Minute nach Foulspiel die Gelb-Rote Karte, sodass Immenhausen in Überzahl weiterspielen konnte. Die Gäste drückten zwar und verlagerten das Spiel zunehmend in die Zierenberger Hälfte, doch bis auf wenige ungenutzte Gelegenheiten blieben echte Torchancen Mangelware.
Fazit: Das Spiel wurde in den ersten 18 Minuten durch eine katastrophale Defensivleistung der TSV Immenhausen verloren. Nach dem frühen Dreifachwechsel stand das Team zwar stabiler, blieb offensiv aber harmlos. Insgesamt eine enttäuschende Leistung, die im Hinblick auf die nächste Herausforderung gegen die SG Hombressen/Udenhausen II deutlich verbessert werden muss.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Andy Rehrmann, Tobias Mühlstädt (24‘ Maurice Mündelein), Marcel Quambusch (24‘ Colin Schöps), Leon Heckel, Kevin Sieckmann (24‘ Mert Ongun), Nico Rottstädt, Niels Krüger, Luca Marinho da Costa, Nasim Ghasemi, Marcel Hausmann (62‘ Samuel Hartig), Rene Döring (77‘ Marcel Hirdes)
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
0:1 Marcel Kunz (8‘)
0:2 Jonas Bastek (17‘)
0:3 Nicklas Germeroth (18‘)
0:4 Dennis Salioski (41‘)