Immenhausen dreht nach der Pause auf

Nach einem spielfreien Wochenende empfing die TSV Immenhausen II den TSV Schöneberg im Bernhardt-Vocke-Stadion. Besonderen Grund zur Freude gab es dabei für Marcel Hausmann, der nach seiner Verletzung im ersten Saisonspiel sein Comeback auf dem Rasen feierte.

Von Beginn an setzten die Grün-Weißen die Gäste unter Druck und drängten sie tief in die eigene Hälfte. Trotz klarer Feldüberlegenheit mangelte es in der ersten Halbzeit jedoch an der Chancenverwertung. Schöneberg kam lediglich durch zwei Konter in Tornähe, ohne dabei gefährlich zu werden. So ging es torlos in die Pause.