Immenhausen dreht nach der Pause auf

Nach einem spielfreien Wochenende empfing die TSV Immenhausen II den TSV Schöneberg im Bernhardt-Vocke-Stadion. Besonderen Grund zur Freude gab es dabei für Marcel Hausmann, der nach seiner Verletzung im ersten Saisonspiel sein Comeback auf dem Rasen feierte.
Von Beginn an setzten die Grün-Weißen die Gäste unter Druck und drängten sie tief in die eigene Hälfte. Trotz klarer Feldüberlegenheit mangelte es in der ersten Halbzeit jedoch an der Chancenverwertung. Schöneberg kam lediglich durch zwei Konter in Tornähe, ohne dabei gefährlich zu werden. So ging es torlos in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild: Immenhausen drückte weiter und wurde schließlich belohnt. In der 60. Minute erzielte Leon Heckel nach einer Ecke per Kopf die Erlösung und hochverdiente Führung. Danach nahm die Partie Fahrt auf: Alexander Manger (65‘, 73‘) und Luca Marinho da Costa (70‘) schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 4:0.
Die Gäste meldeten sich in der 79. Minute durch einen direkt verwandelten Freistoß kurzzeitig zurück, doch kurz vor dem Abpfiff stellte Marcel Hirdes mit dem Treffer zum 5:1 den alten Abstand wieder her.
Fazit: Ein hochverdienter Erfolg für die TSV Immenhausen II, die über die gesamte Spielzeit das Geschehen bestimmte und mit kämpferischem Einsatz sowie Spielfreude überzeugte.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Andy Rehrmann, Leon Beilstein, Marcel Quambusch, Leon Heckel, Mert Ongun, Nico Rottstädt, Fiete Römer (71‘ Niels Krüger), Luca Marinho da Costa (84‘ Boris Bralo), Nasim Ghasemi (71‘ Rene Döring), Adrian Handel (80‘ Marcel Hirdes), Marcel Hausmann (28‘ Alexander Manger)
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
1:0 Leon Heckel (60‘ - Vorlage Luca Marinho da Costa)
2:0 Alexander Manger (65‘ - Vorlage Fiete Römer)
3:0 Luca Marinho da Costa (70‘ - Vorlage Adrian Handel)
4:0 Alexander Manger (73‘ - Vorlage Adrian Handel)
4:1 Degoll Pira (79‘)
5:1 Marcel Hirdes (86‘ - Vorlage Niels Krüger)