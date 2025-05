Immenhausen bleibt auf Kurs

Nachdem die TSV Immenhausen II im vergangenen Spiel gegen Hümme den Aufstieg perfekt machte, geht es in den verbleibenden fünf Saisonspielen nun um die Meisterschaft. Am 13. April empfing man mit dem TSV Deisel II einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.

Neu im Immenhäuser Team war die Innenverteidigung. Colin Schoeps kehr nach Rotsperre zurück auf den Platz und neben ihm startete Ivan Montero Rodriguez. Ivan bestritt sein letztes Spiel am 07.05.2023. Nach einer somit fast 2-jährigen Pause aufgrund von Knieproblemen konnte er nach individueller Vorbereitung in den letzten Monaten Stück für Stück zurückkommen und sich nun wieder die erste Spielerfahrung sichern. Herzlich Willkommen zurück auf dem Platz!

Deisel hatte in der gesamten ersten Halbzeit wenig Stich gegen die zweikampfstarke Immenhäuser Innenverteidigung und lief ab dem Rückstand nun nicht mehr so konsequent an, was Immenhausen mehr Raum im Spielaufbau gab. Die Grün-Weißen nutzten diesen Raum und ließen den Ball viel in den eigenen Reihen laufen. In der 29. Minute ist es dann Alexander Manger, der die Chance nach Zuspiel von Kevin Sieckmann nun selber nutzt und dem Deiseler Schlussmann mit einem strammen Abschluss keine Chance lässt – 2:0 Halbzeitführung.

Nach dem Seitenwechsel kam Immenhausen unkonzentriert aus der Kabine und musste in der 48. Minute den 2:1-Anschlusstreffer durch Niklas Kriska hinnehmen – ein vermeidbares Gegentor, das den Gegner quasi aus dem Nichts wieder ins Spiel brachte.

Bis zur 61. Minute war die Gefühlslage daher angespannt ehe erneut Alexander Manger, diesmal nach Vorlage von Luca Marinho da Costa, mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder herstellen kann. Das 3:1 brachte die Entscheidung – in der Folge wurde das Spiel auf beiden Seiten wenig gefährlich bis zum Spielende.

Unterm Strich keine Glanzleistung und nicht die beste Performance der TSV Immenhausen in dieser Saison, aber ein verdienter Arbeitssieg, der weitere drei wichtige Punkte im Rennen um die Meisterschaft einbringt.

Aufstellung TSV Immenhausen II:

Andy Rehrmann, David Golek (83‘ Tobias Briele), Ivan Montero Rodriguez (46‘ Marcel Quambusch), Tobias Mühlstädt (82‘ Samuel Hartig), Colin Schoeps, Leon Beilstein, Nico Rottstädt, Roman Sedmera (65‘ Mert Ongun), Kevin Sieckmann, Alexander Manger, Luca Marinho da Costa

Trainer: Pascal Göhl

Tore:

1:0 Luca Marinho da Costa (15‘ - Vorlage Alexander Manger)

2:0 Alexander Manger (29‘ - Vorlage Kevin Sieckmann)

2:1 Niklas Kriska (48‘)

3:1 Alexander Manger (61‘ - Vorlage Luca Marinho da Costa)