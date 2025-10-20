Immendingens Dennis Martin ist noch besser als Harry Kane

Was für eine Bilanz: In bisher neun Spielen erzielt Dennis Martin unglaubliche 30 Tore für den SV TuS Immendingen II in der Kreisliga B. Zeit also, um mit dem "Ballermann" zu sprechen.

Vergessen Sie Harry Kane. Erling Haaland? Ein Chancentod! Christiano Ronaldo? Hat seinen Zenit schon lange überschritten! Vorhang auf für Dennis Martin. Der Stürmer des SV TuS Immendingen ist auf dem besten Weg, sämtliche Rekordstatistiken zur Makulatur werden zu lassen. In gerade einmal neun Spielen, allesamt gewonnen, traf er 30-mal ins Tor. Sechs Stück waren es allein gegen die SG Kirchen-Hausen. "Obwohl mich da unser Trainer schon nach 60 Minuten ausgewechselt hat", erzählt der Treffsichere. Darüber war er ziemlich sauer, hat die Entscheidung selbstredend aber akzeptiert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.