Immenbecks Kampf wird belohnt Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Landkreis. Am letzten Spieltag der Hinrunde schwächelten die Spitzenmannschaften der Fußball-Bezirksliga. Von den sieben bestplatzierten Teams konnte lediglich Immenbeck einen Sieg verbuchen. Schlusslicht Estebrügge überraschte in Cuxhaven.

Sieger-Trainer Rump, der in Schuback und Kock seine besten Akteure hatte, strahlte: "Wir hatten lange überhaupt keinen Zugriff, sind dann aber mit großartiger Moral zurückgekommen. Am Ende war der Sieg sicher nicht unverdient."

MTV-Coach Hannes Schulz: "Wir hätten in der Auftaktphase den Sieg klar machen müssen durch unsere Vielzahl an Chancen. Der vergebene Strafstoß war der Knackpunkt, denn danach haben wir die Spielkontrolle verloren und kaum noch gefährliche Akzente setzen können."

Diverse Akteure der Bargstedter haben früher für A/O gespielt und das machte diese Partie zu einem besonders reizvollen Derby. Die Gastgeber waren das überlegene Team, verpassten aber durch Marcel Hink zwei Großchancen. Mit ihrer ersten echten Gelegenheit gingen dann die Gäste durch den abgefälschten Schuss von Jan Fitschen in Führung, aber in den letzten elf Minuten drehten die Hausherren die Partie. A/O-Trainer Volker Wiede atmete auf: "Nach zuletzt vier Niederlagen war dieser Erfolg enorm wichtig. Aufgrund der größeren Spielanteile haben wir letztlich verdient gewonnen." Gäste-Coach Marcus Böckmann: "Leider haben wir in der Endphase den Faden verloren und nicht mehr so konzentriert verteidigt wie zuvor. Der A/O-Sieg geht in Ordnung, wir müssen jetzt in Geversdorf punkten."

Tore: 0:1 (53.) J. Fitschen, 1:1 (79.) Neumann, 2:1 (87.) M. Papke, 3:1 (90.) M. Papke.