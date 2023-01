Immenbecker brauchen noch einen Sieg

Im vergangenen Jahr war erst gegen Hannover 96 war Schluss. Auch in diesem Jahr ist das ambitionierte Amateurteam erfolgreich in den Qualifikationswettkampf gestartet. Am heutigen Freitag, 13. Januar, wartet mit Galatasaray Köln nur noch ein weiterer Gegner. Die entscheidende Partie ist für 19 Uhr angesetzt. Eine Live-Übertragung auf der Videoplattform Twitch (https://www.twitch.tv/immenbeck_efootball) ist geplant, aber nicht sichergestellt.

In den vergangenen zwei Monaten konnten die Immenbecker David Perlitz, Can Lüdders, Emre Yetiker und Kaan Uzun vier Gegner ausschalten. In allen neun gespielten Partien gegen NewTeam Berlin, FC Bienwald Kandel, SV Römershag und FC Germania Kirchberg waren die Immenbecker siegreich und kassierten bei 40 eigenen Toren nur sechs Gegentreffer. Der TSV geht ungeschlagen in die Endspiele und steht erneut an der Schwelle zur Hauptrunde mit den besten 64 Mannschaften Deutschlands - darunter sind nur fünf Amateurteams. Auf die Qualifikanten wartet ein Preisgeld von 1000 Euro. Die Immenbecker wollen dies natürlich realisieren. (bt)