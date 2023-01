Immenbeck verpflichtet Innenverteidiger mit Landesligaerfahrung Patrick Oliveira Vilela wechselt zum Bezirksligisten

Der Bezirksligist TSV Eintracht Immenbeck vermeldet kurz vor dem Start in die Rückrundenvorbereitung einen erfahrenen Neuzugang für die Defensive. Mit sofortiger Wirkung schließt sich der Landesligaerfahrende Innenverteidiger Patrick Oliveira Vilela dem TSV an. Das gab der Verein auf seiner Facebookseite bekannt.

Oliveira Vilela bringt aus seiner Zeit beim TV Meckelfeld die Erfahrung aus mehr als 40 Spielen in der Landesliga mit. Im Anschluss an seiner Zeit beim TV Meckelfeld spielte er zudem beim Harburger Bezirksligisten VfL Maschen und bei Dersimspor in der Landesliga Hamburg.

Der 1,92 Meter große und 24 Jahre Defensivspieler klagte in jüngster Vergangenheit häufig über Verletzungen und konnte deshalb das geplante Comeback beim Harburger Kreisligisten MTV Ramelsloh nicht ausführen. In diesem Jahr möchte er im neuen Umfeld durchstarten und seine Qualität in der Immenbecker Mannschaft einbringen.