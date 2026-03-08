Immenbeck rutscht auf Abstiegsplatz

Marvin König wartet mit seinem Team weiter auf einen Heimsieg. – Foto: Michael Brunsch

Es geht beim TSV Eintracht Immenbeck II so weiter, wie im vergangenen Jahr. Seit dem 25. September 2025 wartet die König-Elf jetzt schon auf einen Dreier. Der TSV Wiepenkathen II verschafft sich ein wenig Luft im Abstiegskampf.

"Der TSV Eintracht Immenbeck II ging mit einem 18-Mann-Kader in die Partie und hatte sich vorgenommen, von Beginn an Druck aufzubauen und das Spiel zu kontrollieren. Doch dieser Plan wurde früh durchkreuzt. Bereits in der 4. Minute nutzte Wiepenkathens Damsi einen langen Ball und profitierte vom fehlerhaften Stellungsspiel der Immenbecker Defensive. Mit etwas Glück beförderte er den Ball über die Linie und brachte die Gäste früh mit 0:1 in Führung.

Immenbeck versuchte weiterhin, offensiv zu pressen, doch Wiepenkathen löste die Drucksituationen immer wieder mit langen Bällen, die die Defensive der Gastgeber vor große Probleme stellten. In der 35. Minute nutzten die Gäste erneut ein zu passives Abwehrverhalten aus und erhöhten auf 0:2.

Immenbeck scheitert am Aluminium

Die Gäste stellten sich in der Folge komplett auf ihr Konterspiel ein. Trotz einiger guter Möglichkeiten gelang es der Immenbecker Offensive zunächst nicht, ihre Chancen zu verwerten. Die beste Gelegenheit hatte Leon Hartel, der mit einem Abschluss nur den Pfosten traf. Mit dem 0:2 ging es schließlich in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel veränderte Immenbeck die Herangehensweise und ließ den Gegner etwas kommen. Trotz ihrer Führung versuchte Wiepenkathen weiterhin nach vorne zu spielen, wodurch sich Räume für die Gastgeber ergaben. In der 57. Minute wurde Leo Sobbe gut in Szene gesetzt, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. Den Nachschuss setzte Frederik Bruders sehenswert unter die Latte, über die gegnerische Abwehr hinweg zum 1:2-Anschluss.

Viel Nachspielzeit

In der Folge versuchte Wiepenkathen weiterhin mit langen Bällen für Entlastung zu sorgen und kam noch ein- bis zweimal gefährlich vor das Tor, konnte jedoch keinen weiteren Treffer nachlegen. Der Schiedsrichter ließ aufgrund mehrerer Unterbrechungen bis zur 98. Minute nachspielen, was durchaus berechtigt war. Doch trotz aller Bemühungen gelang es der Eintracht nicht mehr, sich eine klare Abschlusschance zu erarbeiten.

Fazit von Marvin König: „Wir haben uns trotz der katastrophalen Vorbereitung, die viele von uns hatten, viel vorgenommen. Leider machen wir genau die gleichen Fehler wie in der Hinrunde. Der Gegner muss sehr wenig machen, um gegen uns zu punkten, das ist frustrierend. Dass wir spätestens nach diesem Spiel im Abstiegskampf angekommen sind, sollte jedem klar sein. Positiv ist, dass sich niemand verletzt hat und die U19-Jungs sich super integrieren. Das gibt Aufwind für die nächsten Wochen, auch wenn uns nächsten Sonntag ein Gegner erwartet, der uns garantiert noch einmal ganz andere Dinge abverlangen wird."

Schiedsrichter: Stefan-Werner Merk - Tore: 0:1 Ben-Mahir Damsi (4.), 0:2 Marcus Lasonczyk (35.), 1:2 Frederik Bruders (57.).