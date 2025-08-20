Immenbeck III verliert zwei Punkte

Der 2. Spieltag in der 2. Kreisklasse Stade im Überblick:
Die Anfangsphase war geprägt von vielen Zweikämpfen und wenigen klaren Aktionen. In einer strittigen Szene beim Stand von 0:0 entschied der Schiedsrichter auf Handspiel des ASC-Keepers außerhalb des Strafraums. Den schnell ausgeführten Freistoß setzte Torsten Pape zum Glück der Gäste jedoch nur an das Lattenkreuz. Kurz vor der Pause nutzte Cedric Höck einen Konter und brachte die Hausherren in der 43. Minute in Führung.
In der zweiten Halbzeit erhöhte der ASC das Tempo und kam durch Oliver Palm nach einer Ecke in der 70. Minute zum Ausgleich. ASC-Coach Carl-Philipp Pien zeigte sich mit der Reaktion seiner Mannschaft zufrieden: „Nach dem schwachen Start wollten wir bei dem schweren Auswärtsspiel erstmal sicher stehen. Das hat ganz gut geklappt, wirklich gefährlich konnte MuKu nicht werden.“
FC-Trainer Marvin Gudd sprach von einem „gerechten Unentschieden nach einem zerfahrenen Spiel“. Auch der ASC akzeptierte das Remis: „Die zweite Halbzeit war sehr kampfbetont, der Schiedsrichter hatte aber alles gut im Griff. Wir konnten unsere weiteren Möglichkeiten nicht nutzen, und so blieb es beim 1:1, was am Ende auch vollkommen in Ordnung ist“, so Pien.
Trotz Führung kurz vor Schluss musste sich der TSV Eintracht Immenbeck III mit einem 2:2 gegen den SSV Hagen II begnügen. Ein Elfmeter in der Nachspielzeit kostete den Gastgebern den möglichen Heimsieg.
Die Partie begann ausgeglichen. Schon in der 8. Minute nutzte Hagen eine Ecke, die Jan-Bastian Pientak zum 1:0 aus Sicht der Gäste verwertete. Danach übernahm Immenbeck zunehmend die Kontrolle, verpasste es aber, große Chancen zu nutzen. In der 40. Minute bot sich die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch Nurhak Süzer scheiterte mit einem Strafstoß an Hagens Keeper Finn Hinck.
Nach der Pause zeigte sich das gleiche Bild. Schließlich gelang Janne-Jesper Peter in der 70. Minute per Elfmeter das 1:1. Immenbeck erhöhte den Druck und drehte die Partie: Marco Mernik traf in der 82. Minute nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zum 2:1. Der Heimsieg schien greifbar, doch in der 90. Minute entschied der Schiedsrichter erneut auf Strafstoß – Tobias Gooßen verwandelte sicher zum 2:2-Endstand.
Co-Trainer Jannik Höper sprach nach dem Spiel von „zwei verlorenen Punkten“ aus Sicht des TSV. Besonders lobte er das Engagement der Alten Herren, die als Auswechselspieler aushalfen und „nach ihrer Einwechslung ein super Spiel zeigten“.
Die weiteren Spiele im Überblick: