Immenbeck III verliert zwei Punkte

Die Anfangsphase war geprägt von vielen Zweikämpfen und wenigen klaren Aktionen. In einer strittigen Szene beim Stand von 0:0 entschied der Schiedsrichter auf Handspiel des ASC-Keepers außerhalb des Strafraums. Den schnell ausgeführten Freistoß setzte Torsten Pape zum Glück der Gäste jedoch nur an das Lattenkreuz. Kurz vor der Pause nutzte Cedric Höck einen Konter und brachte die Hausherren in der 43. Minute in Führung.

In der zweiten Halbzeit erhöhte der ASC das Tempo und kam durch Oliver Palm nach einer Ecke in der 70. Minute zum Ausgleich. ASC-Coach Carl-Philipp Pien zeigte sich mit der Reaktion seiner Mannschaft zufrieden: „Nach dem schwachen Start wollten wir bei dem schweren Auswärtsspiel erstmal sicher stehen. Das hat ganz gut geklappt, wirklich gefährlich konnte MuKu nicht werden.“

FC-Trainer Marvin Gudd sprach von einem „gerechten Unentschieden nach einem zerfahrenen Spiel“. Auch der ASC akzeptierte das Remis: „Die zweite Halbzeit war sehr kampfbetont, der Schiedsrichter hatte aber alles gut im Griff. Wir konnten unsere weiteren Möglichkeiten nicht nutzen, und so blieb es beim 1:1, was am Ende auch vollkommen in Ordnung ist“, so Pien.



