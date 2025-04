Immenbeck III siegt im Spitzenspiel und baut Führung aus

Der ASC Cranz-Estebrügge II hat sein Heimspiel gegen den Schwinger SC mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Marvin Otten in der Schlussminute. Nach der Niederlage gegen Mulsum/Kutenholz wollte Estebrügge eine Reaktion zeigen und den fünften Heimsieg in Folge einfahren. Der ASC übernahm von Beginn an die Kontrolle, hatte viel Ballbesitz und bestimmte das Spielgeschehen. Die Gäste konzentrierten sich auf die Defensive und wurden nur durch weite Abschläge ihres Torhüters gelegentlich gefährlich. Trotz klarer Überlegenheit gelang es dem ASC Cranz-Estebrügge II nicht, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Auch nach der Pause blieb das Bild unverändert: Der ASC dominierte, ließ jedoch zahlreiche Chancen ungenutzt. Erst in der 90. Minute erlöste Marvin Otten sein Team mit einem Distanzschuss. „Der Sieg ist hochverdient und hätte höher ausfallen müssen. Jetzt müssen wir es schaffen, unsere Leistung auch auswärts abzurufen“, resümierte Trainer Carl Pien.





Im Topspiel der 2. Kreisklasse Stade setzte sich der TSV Eintracht Immenbeck III mit 2:1 gegen den Tabellenzweiten FC Oste/Oldendorf III durch und baute damit den Vorsprung auf 14 Punkte aus. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 10. Minute durch Marcel Großer in Führung. Doch dieser Treffer wirkte für Immenbeck als Weckruf. Der Gastgeber übernahm die Kontrolle und erspielte sich zahlreiche Chancen. In der 25. Minute gelang Maik Tobaben per Kopfball der verdiente Ausgleich. Mit einem 1:1 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel setzte Immenbeck sein druckvolles Spiel fort. Während Oste/Oldendorf zunehmend nachließ, belohnte sich der Spitzenreiter in der 60. Minute mit dem 2:1 durch Jonas Kock. Trotz weiterer Gelegenheiten gelang es Immenbeck nicht, den Vorsprung auszubauen. „Ein verdienter Sieg nach einer starken Trainingswoche“, resümierte Trainer Marvin König nach Abpfiff. „Heute haben wir uns das Bier verdient!“





In einer umkämpften, aber chancenarmen Partie trennten sich der MTV Himmelpforten II und der Deinster SV II mit 0:0. Beide Mannschaften standen defensiv stabil, konnten in der Offensive jedoch kaum gefährliche Aktionen herausspielen. „Hinten haben wir gut gestanden, aber unsere Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt“, analysierte MTV-Trainer Thomas Borstelmann. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit gelang es seiner Mannschaft zudem nicht, den Schwung mit in den zweiten Durchgang zu nehmen. Die Begegnung war von Zweikämpfen geprägt, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten aus. „Das Remis geht in Ordnung“, so Borstelmann weiter. Für eine unnötige Szene sorgte MTV-Spieler Henne in der 76. Minute. Nachdem er bereits in der ersten Halbzeit Gelb gesehen hatte, reagierte er stark frustriert auf ein nicht geahndetes Foulspiel an ihm. Um eine rote Karte zu vermeiden wechselte Trainer Borstelmann den Spieler vorsichtshalber aus. Beim Verlassen des Platzes trat er wütend und schimpfend gegen die Bande und erhielt daraufhin Gelb-Rot.