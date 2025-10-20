Immenbeck III siegt dank starker Moral beim MTV Himmelpforten III

Jannik Höper, Co-Trainer des TSV Eintracht Immenbeck III – Foto: N. Meier

Am Freitagabend trafen in der 2. Kreisklasse Stade der MTV Himmelpforten III und der TSV Eintracht Immenbeck III aufeinander. Die Gäste kontrollierten die Partie von Beginn an und bestimmten das Spielgeschehen, während Himmelpforten vor allem über Konter für Entlastung sorgte.

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr MTV Himmelpforten Himmelpf. III TSV Eintracht Immenbeck E. Immenbeck III 1 3 Abpfiff In der Anfangsphase blieben klare Torchancen auf beiden Seiten jedoch Mangelware. In der 28. Minute erkämpfte sich der 18-jährige Ibrahim Cakmak an der Eckfahne den Ball und holte aus spitzem Winkel einen Freistoß heraus. Nurhak Süzer verwandelte diesen direkt, in bester Toni-Kroos-Manier, zum 1:0.

Danach zog sich Immenbeck etwas zurück und ermöglichte Himmelpforten, besser ins Spiel zu kommen. Kurz vor der Pause nutzte Thorben Stüven eine Flanke und glich per Kopf in der 41. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Immenbeck sofort wieder das Kommando. In der 48. Minute sorgte ein Gestocher im Strafraum für den erneuten Führungstreffer, als Niklas Nibbe mit links abschloss und der Ball unhaltbar abgefälscht im Tor landete. Immenbeck blieb anschließend spielbestimmend und ließ den Gegner kaum noch zur Entfaltung kommen.