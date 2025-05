Immenbeck III feiert Meisterschaft in der 2. Kreisklasse

Mit einem 4:2-Auswärtserfolg bei Cranz Estebrügge II hat sich der TSV Eintracht Immenbeck III am 22. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse gesichert. In einer intensiven Partie krönte das Team von Trainer Marvin König eine starke Saison mit dem verdienten Titelgewinn.

Von Beginn an war spürbar: Immenbeck wollte den ersten Matchball unbedingt nutzen. Der Auftritt war fokussiert, geschlossen und selbstbewusst. Kapitän Björn Thomsen eröffnete in der 25. Minute mit einem Traumtor den Torreigen. Nur sieben Minuten später erhöhte Matti Wurzel nach starker Kombination auf 2:0. Janne Peter stellte in der 35. Minute per Standard auf 3:0. Der mitgereiste Anhang witterte bereits zur Pause die vorzeitige Meisterschaft.

Doch Cranz Estebrügge II steckte nicht auf. Johannes Nissen verkürzte in der 55. Minute auf 1:3, ein Abstimmungsfehler in Immenbecks Hintermannschaft führte nur sechs Minuten später zum 2:3-Anschlusstreffer. Die Partie schien zu kippen, doch Trainer Marvin König bewies ein goldenes Händchen. Joker Daniel Krause traf nur eine Minute nach seiner Einwechslung zum 4:2 und sorgte für die Vorentscheidung.

Trainer Marvin König: „Einfach überragend“

„Herzlichen Glückwunsch an meine Jungs und an alle, die uns begleitet und unterstützt haben“, sagte Marvin König nach Abpfiff. „Wir sind mit dem Motto ‚Mal sehen, was geht‘ in die Saison gestartet. Dass wir am Ende Meister werden, beide Derbys gewinnen und im Pokalfinale stehen, das ist einfach nur überragend.“

Der Trainer lobte vor allem den Zusammenhalt im Verein. „Dieser Erfolg ist ein Gemeinschaftswerk. Ohne die Unterstützung der Spieler aus der 4. und 2. Herren hätten wir das nicht geschafft. Ein riesiges Dankeschön auch an das Trainerteam der 2. Herren, die uns immer geholfen haben, gut aufgestellt zu sein. Ein riesiges Dankeschön auch an das Trainerteam der 2. Herren, die uns immer geholfen haben, gut aufgestellt zu sein.“

Eine bittere Nachricht überschattete den Jubel. Jonas Petruck zog sich einen Wadenbeinbruch zu. „Jonas, wir wünschen dir eine schnelle und gute Genesung“, so König. Auch an den Gastgeber richtete er lobende Worte: „Vielen Dank an Cranz Estebrügge für die Gastfreundschaft und dass wir nach Abpfiff noch ein bisschen feiern durften.“

Krönung einer Saison

Mit der Meisterschaft ist ein großes Ziel erreicht. Doch der TSV Eintracht Immenbeck III hat noch mehr vor. Im anstehenden Finale in der Kreisplakette Stade winkt das Double – und der krönende Abschluss einer ohnehin schon starken Spielzeit.