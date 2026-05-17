Immenbeck gewinnt Abstiegskracher gegen Ahlerstedt/Ottendorf

Patrick Vieweger hielt beim Stande von 3:2 einen Elfmeter. – Foto: Bernd Kück

Lange musste die Eintracht aus Immenbeck auf Heimsiege warten. Zuletzt gab es gleich drei an der Zahl bei 15:7 Toren. Die Elf von Trainer Marvin König hat nicht nur Heimsiege für sich entdeckt, sondern auch das Tore schießen. Mit 5:3 gewann der TSV das Sechs-Punkte-Abstiegsduell gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV, die damit wohl kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt haben dürfte.

Die Ausgangslage hätte kaum dramatischer sein können. Mit einem Sieg hätte A/O bis auf einen Punkt an Immenbeck heranrücken und den Kampf um den Klassenerhalt komplett neu entfachen können. Die Eintracht hingegen wollte sich mit einem Heimsieg Luft verschaffen, und genau das gelang eindrucksvoll. Durch den Erfolg wächst der Vorsprung auf sieben Punkte bei noch drei verbleibenden Spielen.

Das Spiel lief gerade erst an, da klingelte es bereits zum ersten Mal. Michel Meinig reagierte blitzschnell auf einen langen Ball und schob zur frühen 1:0-Führung ein. Ein Start nach Maß für die Hausherren, während A/O zu diesem Zeitpunkt gefühlt noch in der Kabine war.

Die Gäste wollten anschließend das Kommando übernehmen und hatten zudem einige Spieler aus der Kreisliga im Aufgebot. Doch die Eintracht, zuletzt gegen den Ball noch anfällig in Freiburg, präsentierte sich diesmal kämpferisch und hochkonzentriert. Jeder Meter wurde angenommen, jeder Zweikampf geführt. In der 31. Minute holte sich Matti Wurzel, ebenfalls eigentlich im Kreisliga-Kader unterwegs, clever einen Elfmeter heraus. Fiete Raschke übernahm Verantwortung und verwandelte souverän zum 2:0.

Gastgeber erhöhen noch vor der Pause

Immenbeck kam nun immer besser in die Partie und erspielte sich weitere gefährliche Aktionen. Kurz vor der Pause war erneut Fiete Raschke zur Stelle und drückte den Ball in der 41. Minute aus dem Gewühl heraus zum 3:0 über die Linie. Gleichzeitig der Halbzeitstand, und zu diesem Zeitpunkt sah vieles nach einem klaren Heimsieg aus. Doch mit Wiederanpfiff änderte sich das Bild komplett. A/O investierte deutlich mehr, spielte mutiger nach vorne und sorgte damit für Chaos im Immenbecker Spiel. Die Partie nahm richtig Fahrt auf und die Eintracht verlor zunehmend ihre Ordnung.

In der 56. Minute bekam Immenbeck den Ball nicht konsequent aus dem eigenen Strafraum geklärt und H. Corleis bedankte sich mit dem wichtigen 3:1-Anschlusstreffer. Plötzlich war wieder richtig Stimmung auf dem Platz, und nur eine Minute später schlug A/O erneut zu. M. Hink setzte sich über die linke Seite durch und versenkte den Ball sehenswert zum 3:2.

Gäste vergeben Elfmeter

A/O war endgültig im Spiel angekommen und roch die große Chance. Gleichzeitig vergab Immenbeck mehrere hochkarätige Möglichkeiten, um frühzeitig den Deckel draufzumachen.

Dann der Schockmoment in der 70. Minute, Elfmeter für A/O. V. Hofs trat an, doch Heimkeeper Patrick Vieweger parierte stark und hielt seine Mannschaft damit im Spiel und vielleicht in der Liga. Dieser gehaltene Strafstoß gab der Eintracht noch einmal einen spürbaren Schub. Nur drei Minuten später köpfte Robin Leon Hartel zum 4:2 ein, wobei der Gästetorwart nicht besonders glücklich aussah. Danach verlor das Spiel etwas an Tempo, was angesichts der intensiven Laufleistung beider Mannschaften kaum verwunderlich war. In der 82. Minute durfte dann der eingewechselte Quentin Leppert seinen ersten Treffer feiern und erhöhte auf 5:2. Der Glaube bei A/O schien endgültig gebrochen.

Spiel ist gelaufen

Auch wenn D. Lawrenz in der 94. Minute nach einem langen Ball noch auf 5:3 verkürzen konnte, änderte das nichts mehr am Ausgang dieser wilden Partie. Der Heimsieg der Eintracht war nicht mehr zu verhindern. „Es war heute eine unfassbare mentale Aufgabe, der wir uns gestellt haben. Die Mannschaft ist in den letzten Wochen enorm gereift und unglaublich leidensfähig geworden. Dass wir erneut auf Matti Wurzel zurückgreifen konnten, verdanken wir der 1. Herren. Gleichzeitig haben wir wieder vier U19-Spieler eingesetzt, wobei Moritz Klischewsky heute sein Debüt gefeiert hat. Was die Mannschaft in den letzten Wochen leistet, ist eine Entwicklung, die nur entstehen kann, wenn man als echte Einheit auftritt, und den Glauben hat", sagt Marvin König.

Schiedsrichter: Marcel Baack (Kranenburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Michel Meinig (1.), 2:0 Philipp Raschke (31. Foulelfmeter), 3:0 Philipp Raschke (41.), 3:1 Hauke Corleis (56.), 3:2 Marcel Hink (57.), 4:2 Robin-Leon Hartel (73.), 5:2 Quentin Leppert (82.), 5:3 Dirk Lawrenz (90.+4)

Besondere Vorkommnisse: Vincent Hofs (SV Ahlerstedt/Ottendorf IV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Patrick Vieweger (70.).