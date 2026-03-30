Imad Kassem-Saad neuer sportlicher Leiter des FC Wittlingen

Der FC Wittlingen hat sein Funktionärsteam erweitert. Wie der Landesligist mitteilte, hat Sportchef Luigi Squillace einen neuen sportlichen Leiter präsentiert, "der ab sofort die Geschicke der ersten Herrenmannschaft übernehmen wird. Imad Kassem-Saad, ein alter Bekannter beim FC Wittlingen, konnte überzeugt werden, die Herausforderungen rund um das Team von Fahredin Zikolli zu übernehmen", heißt es seitens des Clubs.
Damit kehrt der 40-Jährige an seine frühere Wirkungsstätte zurück. "Kassem-Saad, Vater von drei Kindern und zwischenzeitlich wohnhaft in Wittlingen, feierte einst als spielender Co-Trainer unter Tiziano Di Domenico große Erfolge mit dem Verein aus dem Kandertal", verweist der FCW unter anderem auf den erstmaligen Triumph im Bezirkspokal 2019. Im Kandertal war Kassem-Saad von 2018 bis 2021 als Co-Trainer tätig.
Der Mittelfeldspieler wurde einst im Nachwuchs des SC Freiburg ausgebildet und lief für dessen U19 in der A-Junioren-Bundesliga auf. Nach Stationen in der Oberliga (FC Emmendingen, 1899 Hoffenheim II) und Regionalliga (FSV Oggersheim, Wormatia Worms) war Kassem-Saad von 2010 bis 2016 ein Eckpfeiler des SV Weil in der Verbands- und Landesliga, ehe er über die Schweiz (AS Timau, Concordia Basel) den Weg nach Wittlingen fand. Seine aktive Laufbahn musste er schließlich verletzungsbedingt beenden. Nach seinem Engagement im Kandertal war Kassem-Saad im Nachwuchsbereich des FV Lörrach-Brombach tätig.
"Imad wird mit dem neuen Trainer Fahredin Zikolli die Weichen für die Zukunft stellen und dafür sorgen, dass wir in der kommenden Saison, ligaunabhängig, wieder eine schlagkräftige Truppe zusammen haben werden", wird Sportchef Luigi Squillace in der Vereinsmitteilung zitiert.