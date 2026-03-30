Imad Kassem-Saad neuer sportlicher Leiter des FC Wittlingen

Imad Kassem-Saad (links) und Luigi Squillace | Foto: FC Wittlingen

Der FC Wittlingen hat sein Funktionärsteam erweitert. Wie der Landesligist mitteilte, hat Sportchef Luigi Squillace einen neuen sportlichen Leiter präsentiert, "der ab sofort die Geschicke der ersten Herrenmannschaft übernehmen wird. Imad Kassem-Saad, ein alter Bekannter beim FC Wittlingen, konnte überzeugt werden, die Herausforderungen rund um das Team von Fahredin Zikolli zu übernehmen", heißt es seitens des Clubs.

Damit kehrt der 40-Jährige an seine frühere Wirkungsstätte zurück. "Kassem-Saad, Vater von drei Kindern und zwischenzeitlich wohnhaft in Wittlingen, feierte einst als spielender Co-Trainer unter Tiziano Di Domenico große Erfolge mit dem Verein aus dem Kandertal", verweist der FCW unter anderem auf den erstmaligen Triumph im Bezirkspokal 2019. Im Kandertal war Kassem-Saad von 2018 bis 2021 als Co-Trainer tätig.