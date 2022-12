Im zweten Türkei-Test erneut 1:2 unterlegen 1.FC Saarbrücken: Gegen Sivasspor wie gegen Kayserispor

Gegen Sivasspor, in der türkischen Süper Lig in Abstiegsgefahr, dafür Gruppensieger in der Conference League, unterlag Drittligist 1. FC Saarbrücken am Donnerstagnachmittag im zweiten Test des Trainingslagers mit 1:2 (0:1). Die Türken, die vom 38-fachen Nationalspieler Riza Calimbay trainiert werden, gingen in der 34. Minute durch einen vom Karol Angielski verwandelten Foulelfmeter in Führung. Dia Saba baute diese in der 63. Minute aus, ehe Justin Steinkötter den einzigen Treffer der Saarländer erzielte (63.). Der Saarbrücker Trainer sah Kayserispor, den Gegner vom Montag, als besser an, bemängelte bei seinem Team den mangelnden Zug nach vorne, sah aber nach der nur zweitägigen Pause auch Verbesserungen. "Wir haben aber wieder verloren, deshalb war nicht alles gut". So mussten mit Adriano Grimaldi, Dominik Ernst, Julius Bada, Bjarne Thoelke (der mittlerweile in Deutschlad zur Behandlung ist) und Frederic Recktenwald, der wegen einer Schambeinentzündung erst gat nicht mit flog, mehrere Spieler ersetzt werden. "Ernst soll bad ins volle Training zurückkommen und dann eventuell am kommenden Mttwoch in Auersmacher spielen", ergänzte Ziehl. Gegen Svasspor konnte Julian Günther-Schmdt auf den Platz zurückkehren. Nach dem letzten Trainingstag am Freitag geht es am Samstag zurück in die Heimat, bevor der derzeitige Zweite der dritten Liga am Mittwoch um 18 Uhr im letzten Spiel des Jahres in Kleinblittersdorf auf den RPS-Oberligisten SV Auersmacher trifft.