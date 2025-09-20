„Im zweiten Heimspiel den zweiten Sieg einfahren“

Am kommenden Samstag steht dem FC Grünthal ein interessantes Duell bevor: Im zweiten Heimspiel der Saison empfängt die Mannschaft von Trainer Mario Sinicki den SV Ostermünchen. Während der FCG mit vier Siegen aus den ersten fünf Partien einen gelungenen Saisonstart hingelegt hat, verläuft der Auftakt für die Gäste eher durchwachsen.
Neben Erfolgen gegen Tüßling und Emmering musste sich Ostermünchen in dieser Saison auch bereits zweimal geschlagen geben – mit einem deutlichen 0:3 in Reichertsheim und einem knappen 0:1 zuhause gegen Großholzhausen.
Die Bilanz der bisherigen 17 Aufeinandertreffen spricht dennoch leicht für den SVO: Acht Siege für Ostermünchen, fünf Unentschieden und vier Grünthaler Erfolge stehen bisher zu Buche. Doch aktuell reitet der FCG auf einer kleinen Erfolgswelle – und die soll auch gegen den langjährigen Liga-Konkurrenten fortgesetzt werden.
„Wir wollen im zweiten Heimspiel auch den zweiten Sieg einfahren“, gibt sich Coach Sinicki kämpferisch – trotz einiger Ausfälle. Josef Forstmeier steht definitiv nicht zur Verfügung, da er privat verhindert ist. Hinter den Einsätzen von Jakob Obermayr, Ahmed Sabic und Thomas Asenbeck steht jeweils noch ein Fragezeichen. Abu Eryilmaz befindet sich weiterhin im Urlaub. Der Kader ist somit etwas ausgedünnt, doch das Ziel bleibt klar: Die drei Punkte sollen in Unterreit bleiben.
Weitere Spiele am Sonntag – Auch die zweite und dritte Mannschaft des FCG sind am Wochenende gefordert:
FC Grünthal II – Maitenbeth (Sonntag, 13 Uhr)
FC Grünthal III – SC Rechtmehring II (Sonntag, 15 Uhr)