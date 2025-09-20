„Im zweiten Heimspiel den zweiten Sieg einfahren“

Aktuell in starker Form: Stefan Köbinger – Foto: FC Grünthal

Am kommenden Samstag steht dem FC Grünthal ein interessantes Duell bevor: Im zweiten Heimspiel der Saison empfängt die Mannschaft von Trainer Mario Sinicki den SV Ostermünchen. Während der FCG mit vier Siegen aus den ersten fünf Partien einen gelungenen Saisonstart hingelegt hat, verläuft der Auftakt für die Gäste eher durchwachsen.

Neben Erfolgen gegen Tüßling und Emmering musste sich Ostermünchen in dieser Saison auch bereits zweimal geschlagen geben – mit einem deutlichen 0:3 in Reichertsheim und einem knappen 0:1 zuhause gegen Großholzhausen. Die Bilanz der bisherigen 17 Aufeinandertreffen spricht dennoch leicht für den SVO: Acht Siege für Ostermünchen, fünf Unentschieden und vier Grünthaler Erfolge stehen bisher zu Buche. Doch aktuell reitet der FCG auf einer kleinen Erfolgswelle – und die soll auch gegen den langjährigen Liga-Konkurrenten fortgesetzt werden.