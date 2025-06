Im zweiten Anlauf klappt der Transfer: Egger verstärkt Wasserburg

Trotz des Abstiegs des SV Bruckmühl bleibt Vinzenz Egger in der Landesliga: Der gebürtige Emmeringer schließt sich dem TSV 1880 Wasserburg an.

„Wir wollten Vinzenz schon vor einem Jahr als Jugendspieler zu uns holen. Damals hat er sich für Bruckmühl entschieden, daher sind wir froh, dass wir den Transfer mit einem Jahr Verspätung nachholen können“, so Wasserburgs Abteilungsleiter Kevin Klammer.

Der 19-Jährige konnte beim SV Bruckmühl erste Landesliga-Luft (27 Spiele, drei Tore) schnuppern – und will dies auch weiterhin tun. Egger bringt mit seiner Größe eine Komponente in den Wasserburger Angriff ein, die die Innstädter so zuletzt in der Form nicht hatten, was ideal zum intensiven Spiel der Mannschaft von Florian Heller passt.