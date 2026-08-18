Im Zweiten Anlauf: Biebrich gewinnt Verbandsliga-Derby

Der FV Biebrich 02 setzt sich im Wiesbadener Verbandsliga-Derby mit 2:0 gegen den Türkischen SV durch und feiert vor rund 300 Zuschauern den Heimsieg. – Foto: RSCP Photo

Wiesbaden. Der FV Biebrich 02 hat das Verbandsliga-Derby gegen den Türkischen SV Wiesbaden mit 2:0 für sich entschieden. Nach der Spielabsage am vergangenen Sonntag musste die Partie kurzfristig mit getauschtem Heimrecht am Dienstagabend in Biebrich nachgeholt werden. Rund 300 Zuschauer wollten sich das Wiesbadener Derby trotz des geänderten Termin nicht entgehen lassen und sahen einen über weite Strecken dominanten Auftritt der Gastgeber.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle, taten sich zunächst jedoch schwer damit, den tief stehenden Türkischen SV in Bewegung zu bringen. „Wir waren in den ersten 15 Minuten zu träge mit dem Ball, um den tiefen türkischen Abwehrblock in Bewegung zu bringen“, erklärte Biebrichs sportlicher Leiter David Schug. Auch die Gäste hatten sich bewusst für eine defensive Herangehensweise entschieden. „Bis zum 0:1 haben wir sehr gut verteidigt, das war auch unser Plan. Wir wollten tief stehen und Biebrich die Lust nehmen“, sagte TSV-Cheftrainer Gökhan Caliskan.

Ursprünglich hätte die Begegnung am Sonntag beim Türkischen SV in Freudenberg stattfinden sollen. Weil der Schiedsrichter aufgrund von Rissen im Kunstrasen keine Freigabe für die Partie erteilte, wurde das Derby kurzerhand auf Dienstagabend verlegt. Das Heimrecht wechselte dabei zum FV Biebrich 02.

Nürnberg durchbricht den Block

Mit zunehmender Spieldauer fand Biebrich jedoch bessere Lösungen gegen den Abwehrblock. „Ab der 20. Minute haben wir uns besser auf die defensive Spielweise des Türkischen SV eingestellt und uns immer mehr Torchancen herausgespielt“, so Schug.

Die Überlegenheit der Gastgeber schlug sich schließlich kurz vor der Pause auch auf der Anzeigetafel nieder. Nach einem Einwurf nutzte Jonas Nürnberg in der 40. Minute einen Moment der Unaufmerksamkeit in der TSV-Defensive und brachte Biebrich mit 1:0 in Führung. Für Caliskan war der Gegentreffer besonders ärgerlich: „Leider kassieren wir durch einen einzelnen Konzentrationsfehler nach einem Einwurf dann direkt das Gegentor.“ An der grundsätzlichen Ausrichtung der Gäste änderte sich zunächst wenig. Biebrich kontrollierte das Spiel und hatte deutlich mehr Ballbesitz. Schug sprach sogar von „gefühlt 90 Prozent Ballbesitz“ für seine Mannschaft.

Türkischer SV erhöht den Druck

Mit dem Rückstand musste der Türkische SV seine defensive Grundordnung allerdings etwas aufgeben. Caliskan reagierte und stellte seine Mannschaft zur zweiten Halbzeit offensiver ein. „In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und wollten mehr nach vorne verteidigen“, erklärte der TSV-Coach. Die Umstellung zeigte zunächst Wirkung. Die Gäste kamen besser aus der Kabine und drängten auf den Ausgleich. „Die Umstellung hat gut geklappt und wir haben kurz nach der Pause auf das 1:1 gedrückt“, sagte Caliskan.

Biebrich überstand die Druckphase jedoch und schlug seinerseits erneut zu. In der 60. Minute erhöhte Niclas Siefert auf 2:0. Wie schon beim ersten Treffer fiel auch das zweite Tor aus einem Standard und erwies sich als entscheidender Moment. „Das 2:0, wieder aus einem Standard, hat bei uns dann komplett den Stecker gezogen. Es war nach der Druckphase von uns ein Nackenschlag“, musste Caliskan anerkennen.

Biebrich verpasst frühzeitige Entscheidung

In der Schlussphase kontrollierte der FV Biebrich 02 die Partie wieder zunehmend. Der Türkische SV versuchte zwar weiterhin, offensive Akzente zu setzen, fand gegen die gut organisierte Defensive der Gastgeber aber nur selten Lücken. „In der zweiten Halbzeit hat der Türkische SV dann mehr mitgespielt, weil sie auch mussten. Wir haben das aber alles super wegverteidigt“, lobte Schug die Defensivarbeit seiner Mannschaft.

Auch Caliskan fand trotz der Niederlage lobende Worte für sein Team: „Defensiv haben die Jungs aber einen guten Job gemacht und ihr Herz auf dem Platz gelassen.“ Biebrich hätte den Sieg in der Schlussphase sogar noch deutlicher gestalten können. „Wenn wir es zum Schluss besser ausspielen, dann können wir das Spiel auch noch höher gewinnen und früher entscheiden“, sagte Schug.

Am Ende blieb es beim 2:0. Für den sportlichen Leiter der Gastgeber war der Auftritt dennoch rundum gelungen: „Mit diesem Auftritt können wir maximal zufrieden sein, man hat gemerkt, dass die Jungs super griffig waren und Bock hatten.“