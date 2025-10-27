In einem umkämpften Spiel konnte sich weder Spitzenreiter Alerheim (in Schwarz), noch Verfolger Donaumünster entscheidend durchsetzen. – Foto: Dieter Mack

Im zehnten Anlauf lässt die SG Alerheim Federn Kreisliga-Spitzenreiter muss sich mit 0:0 gegen Donaumünster begügen +++ Verfolger Buchdorf und Holzkirchen können die Chance nicht nutzen +++ Lauinger schnuppern bis zur 93. Minute an der Saisonpremiere Verlinkte Inhalte KL Nord FC Lauingen Dillingen Holzkirchen Hainsfarth + 10 weitere

Da muss sich die die SG Alerheim erstmals in der laufenden Saison der Kreisliga Nord mit einem 0:0 begnügen - und trotzdem der Gewinner des Spieltags. Denn die schärfsten Verfolger FSV Buchdorf (2:3 bei der SG Ebermergen/Mündling) und SV Holzkirchen (2:2 beim SV Mauren) konnten die Chance, den Rückstand zu verkürzen, nicht nutzen.



Schiedsrichter: Hermann Beyrle (Großkuchen) - Zuschauer: 95 Die Siegesserie der SG Alerheim riss gegen den SV Donaumünster-Erlingshofen. Der Neuling entführte bei der SGA ein torloses Remis. Zwar hatte Alerheim auch in dieser Partie mehrere gute Szenen vor dem Tor, konnte SVD-Schlussmann Tobias Aninger jedoch nicht überwinden.Schiedsrichter: Hermann Beyrle (Großkuchen) - Zuschauer: 95



Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 305 Mit einem Blitzstart legte die SG Ebermergen/Mündling die Basis für den späteren 3:2-ERfolg gegen den FSV Buchdorf. Michael Fritz war bereits nach vier Minuten per Kopf erfolgreich, als er den Ball nach einer Flanke von Stefan Falch zum 1:0 in die Maschen verlängerte. Keine 60 Sekunden später erhöhte er sogar auf 2:0. Doch der FSV Buchdorf antwortete prompt: Simon Lux gelang in der 7. Minute der Anschlusstreffer. Nun entwickelte sich eine offene Partie, in der Marco Rühl in der 87. Minute zum 3:1 erfolgreich war. Es blieb aber bis in die Schlusssekunden hinein spannend, weil Johannes Templer in der 89. Minute die Buchdorfer nochmal auf einen Treffer heranbrachte.Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 305



Schiedsrichter: Clemens Kraus (Altenmünster) - Zuschauer: 180 Das Derby zwischen dem TSV Hainsfarth und dem FSV Reimlingen endete torlos. Im Burschelstadion entwickelte seine eine kampfbetonte, teils zerfahrene Partie, in der Schiedsrichter Clemens Kraus zahlreiche Karten verteilte.Schiedsrichter: Clemens Kraus (Altenmünster) - Zuschauer: 180



Schiedsrichter: Pascal Petermann (Holzheim) - Zuschauer: 100 Der SV Mauren machte gegen den SV Holzkirchen zwei Mal einen Rückstand wett und freute sich über ein 2:2 im Reinbergstadion. Leander Hubel brachte die Holzkircher in der 7. Minute in Führung, als er nach einem präzisen Pass von Sven Wimmer traf. Simon Löfflad glich in der 25. Minute für Mauren aus, Matthias Pickel hatte dazu die Vorarbeit geleistet. Doch sieben Minuten später sorgte David Schmid nach Vorarbeit von Armin Rau für die Pausenführung des SVH. Dabei blieb es bis zur 74. Minute, verwandelte Sven Schreitmüller einen Elfmeter für Mauren zum 2:2.Schiedsrichter: Pascal Petermann (Holzheim) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 130 Auf den letzten Drücker rettete der TSV Monheim und noch ein 2:2 gegen den FC Lauingen. Dabei hatten die Lauinger so sehr auf den ersten Sieg gehofft, nachdem Leon Lukschnat in der 12. und 22. Minute den FCL mit zwei Treffern in Führung gebracht hatte. Doch Monheim gab nicht auf: Florian Scheuenpflug verkürzte nach einer Vorlage von David Hämmerle auf 1:2 (24.). Die Lauinger Defensive hielt danach bis zur dritten Minute der Nachspielzeit den Laden dicht, dann erzielte Hämmerle doch noch den Ausgleich zum 2:2.Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 130



Schiedsrichter: Moritz Wachinger (Ecknach) - Zuschauer: 30 Im Donaustadion feierte die SSV Dillingen einen 3:1-Sieg gegen den FC Mertingen. Lars Jaud eröffnete in der 13. Minute das Tor nach einer Vorlage von Adonis Isufi. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Alexander Kinder auf 2:0, erneut kam das entscheidende Zuspiel von Isufi. Nach einer Zeitstrafe für Jasjot Padda (60.) waren die Dillinger zwar in Unterzahl, trotzdem traf Lavdim Isufi in der 63. Minute zum 3:0. Erst danach konnten sich die Mertinger mal durchsetzen, Simon Waas verkürzte per Kopf in der 68. Minute. Mehr war für den FCM nicht mehr drin.Schiedsrichter: Moritz Wachinger (Ecknach) - Zuschauer: 30

Spielertrainer Florian Steppich hatte mit dem SV Niederhofen die Nase vorne und holte beim BC Schretzheim (rechts Martin Schromm) drei Zähler im Abstiegskampf. – Foto: Igor Hoffmann

Der SV Ehingen/Ortlfingen überraschte mit dem 2:1-Erfolg beim zuletzt so erfolgreichen BC Schretzheim. Dabei nahm zunächst alles seinen erwarteten Verlauf. Jonas Behringer verwandelte in der 40. Minute einen Elfmeter souverän zum 1:0 für die Kleeblättler. Kurz vor der Halbzeit glich Simon Leser für Ehingen/Ortlfingen ebenfalls per Elfmeter aus. Zehn Minuten vor Schluss kam es für den SVE sogar noch besser, da gelang Bastian Stefanovic auf Vorarbeit von Michael Kottmair der unerwartete Siegtreffer.

Schiedsrichter: Julien Seiler (Schnuttenbach) - Zuschauer: 130