Im Württemberg-Duell: SGV Freiberg will den ersten Sieg

Ausgangslage: Freiberg oben, Balingen im Abstiegsschatten Die Tabelle legt die Rollen fest. Der SGV Freiberg ist Zweiter, hat nach 20 Spielen 41 Punkte gesammelt (12 Siege, 5 Remis, 3 Niederlagen) und mit 43:18 Toren eine Bilanz, die Stabilität und Effizienz erzählt. Vorne zieht die SG Sonnenhof Großaspach mit 43 Punkten aus 21 Partien (62:30 Tore) knapp vorbei – Freiberg hat allerdings ein Spiel weniger. Balingen steht als Aufsteiger auf Rang 16, bei 16 Punkten aus 21 Spielen (4-4-13) und 23:53 Toren. In einer Liga mit drei direkten Absteigern und zwei Relegationsplätzen für Absteiger ist das eine Lage, in der jeder Spieltag sich wie eine Bewährungsprobe anfühlt.

Wetter, Rhythmus, Wirklichkeit: Freiberg wartet, Balingen kommt aus Homburg

Für Freiberg ist das Duell auch eine Frage des Timings. Der Auftakt nach der Winterpause sollte am 21. Spieltag gegen Trier stattfinden, wurde aber abgesagt – der SGV beginnt den Pflichtspielbetrieb 2026 somit eine Woche später als geplant. Balingen hat diesen Schritt bereits gemacht, allerdings unter harten Vorzeichen: Beim FC 08 Homburg setzte es eine 0:4-Niederlage in Unterzahl. Diese Kontraste definieren die Ausgangslage: Freiberg kommt mit frischen Beinen, aber ohne Wettkampfrhythmus; Balingen mit Spielpraxis, aber mit einem deutlichen Dämpfer. Beides kann in einem Derby kippen – in die eine wie in die andere Richtung.

Hinspiel als Blaupause: Ein 1:0, das noch keine Sicherheit ist

Dass die Paarung eng werden kann, zeigte bereits das Hinspiel. Am 30. August 2025 gewann der SGV Freiberg zuhause mit 1:0 gegen die TSG Balingen. Ein Ergebnis, das weniger von Dominanz als von Kontrolle lebt – und gerade deshalb als Erinnerung taugt: In solchen Duellen entscheidet oft nicht die große Geste, sondern die kleine Konsequenz. Freiberg reist als Favorit an, weil die Tabelle es so sagt. Doch ein Württemberg-Duell ist selten nur eine Zahlensache. Für den SGV geht es darum, den Anschluss an die Spitze zu halten – und die Pause nicht als Ausrede, sondern als Startpunkt zu behandeln.