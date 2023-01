Im Winter verliert der VfB 03 Hilden seine Stürmer Vor einem Jahr wechselte Kevin Brechmann zur Fortuna-Reserve, nun schließt sich Pascal Weber dem KFC Uerdingen an.

1. FC Monheim – VfB 03 Hilden. Kurz vor dem Start der Rückrunde werden bei den Fußballern des VfB 03 Erinnerungen wach, denn Geschichte wiederholt sich: Vor einem Jahr verabschiedete sich mit Kevin Brechmann ein talentierter Angreifer vom Hildener Oberliga-Team und schloss sich der U23 der Fortuna an, die in der Regionalliga auf Punktejagd geht. Inzwischen zählt Brechmann zu den etablierten Kräften in der Düsseldorfer Zweiten.

Der Wechsel spülte eine Menge Geld in die Kasse – von rund 10.000 Euro Ablösesumme ist die Rede. Finanziell profitierte der VfB 03 also vom Abgang des Angreifers, der viele Jahre für den Traditionsverein spielte – und sich nun dem nächsten Traditionsklub anschloss. Sportlich müssen die Hildener jedoch eine große Lücke schließen. „Calli ist ein Riesenbrett, das weg ist – das müssen wir jetzt erst einmal bohren“, formuliert es Tim Schneider in Handwerkermanier. „Im besten Fall müssen wir es auf mehr Schultern verteilen“, erklärt der Chefcoach des VfB 03 und betont: „Man kann nicht erwarten, dass wir die 1:1-Lösung haben.“ Damit nimmt der 41-Jährige auch den Druck von Salim El Fahmi, der erst im Sommer vom Landesligisten SG Unterrath kam und mit seinen 23 Jahren noch nicht die Erfahrung eines Pascal Weber hat.

Der Abschied in der Winterpause 2021/22 tat dem VfB 03 weh, denn bis dahin setzte Brechmann im Spiel des Oberligisten offensiv wichtige Akzente. Doch die Hildener kompensierten den Abgang, indem mehr Spieler Verantwortung übernahmen. Eine Maßnahme, die auch jetzt wieder notwendig ist. Diesmal verließ Pascal Weber den Oberligisten in der Winterpause. Allerdings spielt der mit bislang 16 Treffern überragende Torjäger der Hildener keineswegs eine Klasse höher, sondern stürmt ab sofort für den Ligarivalen KFC Uerdingen. Der hat bereits sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SSVg Velbert, gibt aber die Hoffnung nicht auf, im Aufstiegskampf noch ein gewichtiges Wort mitsprechen zu können. Und Calli Weber, der mit seinen 32 Jahren im fortgeschrittenen Fußballer-Alter ist, soll seine Erfahrung und seinen Torinstinkt in die Waagschale werfen.

Die offensive Ausrichtung der Hildener ist die eine Frage. Die andere: Wie kommt der Tabellenfünfte am Sonntag (15 Uhr) in Monheim aus den Startlöchern? Denn die Vorbereitung nach der Weihnachtspause war kurz und litt unter den winterlichen Wetterbedingungen, die Platzsperren zur Folge hatten. So freute sich der VfB 03 zwar über einen unerwarteten 4:2-Erfolg im Freundschaftsspiel bei der Fortuna-Zweiten, doch der zweite geplante Regionalliga-Test beim SV Lippstadt fiel aus. Die Generalprobe am Mittwoch beim Landesligisten SC Reusrath entpuppte sich als Nullnummer, doch auch ohne Tore ist Tim Schneider zufrieden. „Wir wollten Abläufe automatisieren und gewisse Dinge sehen, die wir uns im Training erarbeitet haben. Die Mannschaft hat sich spielerisch gut präsentiert und wir hatten 80 bis 85 Prozent Ballbesitz. Reusrath konnte 60 Minuten lang nicht wirklich einen eigenen Angriff vortragen“, berichtet der VfB-Trainer. Erst in der letzten Viertelstunde ließ sein Team die Zügel etwas schleifen und ermöglichte den Gastgebern Konter, die sie aber nicht zu nutzen wussten.

Am Sonntag (Rheinstadion, Kapellenstr.1) treffen die Hildener jedoch auf einen ganz anderen Gegner. Im Hinspiel trennten sich die Lokalrivalen an der Hoffeldstraße 1:1. Dabei trafen die Monheimer zweimal ins Schwarze: Erst brachte Tobias Lippold die Gastgeber per Eigentor (58.)in Führung, dann glich Sebastian Spinrath zum 1:1 (69.) aus. Das besondere am jetzigen Derby: Die Hildener treten ohne Stürmer Pascal Weber an, während der FCM mit dem regionalliga-erfahrenen Yannick Filipovic seit der Winterpause einen neuen Abwehrspezialisten in seinen Reihen hat und mit Dzenan Mucic einen neuen Angreifer, der vor drei Jahren noch in der A‑Jugend-Bundesliga für den VfL Bochum auflief.