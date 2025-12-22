Im Winter: Marcel Müller zieht es zum FC Dingolfing

Die SpVgg Landshut verlässt der Neu-Dingolfinger keinesfalls im Groll: "Bei alle Beteiligten und Teamkollegen der SpVgg Landshut möchte ich mich für eine sehr schöne Zeit bedanken, die von Spaß und familiärer Zusammenarbeit geprägt war." Seinem neuen Engagement blickt Marcel Müller schon erwartungsfroh entgegen: "Ich stehe schon seit einigen Jahren mit Tom Seidl in Kontakt, der mich schon mal nach Deggendorf holen wollte. Die Gespräche mit Manuel Wimmer und ihm verliefen sehr angenehm und offen. Der FC Dingolfing hat sich in den letzten Jahren wieder zu einer der Top-Adressen im niederbayerischen Fußball entwickelt. Ich habe in den Gesprächen schon früh ein gutes Gefühl entwickelt, dass mir dieser Schritt gut in der sportlichen Weiterentwicklung tun kann. Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Aufgabe bei diesem Verein und hoffe, mich bestmöglich mit meinen Qualitäten einzubringen."







Müller ist klassischer Mittelstürmer, kann aber flexibel in der Offensive eingesetzt werden. Hohes Tempo, Abschlussstärke und eine gute Präsenz im Strafraum zählen zu seinen größten Stärken. "Marcel bringt genau das Stürmerprofil mit, das wir für unsere Spielweise suchen. Wir werden ihn in der Integration bestmöglich unterstützen und ihm die nötige Zeit geben. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass er sein großes Potenzial bei uns voll entfalten kann“, sagt FCD-Manager Manuel Wimmer, der sich zugleich ausdrücklich bei Max Maier und der SpVgg Landshut für die unkomplizierte und sehr kooperative Abwicklung des Transfers bedankt.







Hintergrund des Winterwechsels ist auch die schwere Verletzung von Torjäger Lukas Hochstetter, der sich im November einen Totalschaden im Knie zugezogen hat und frühestens 2027 wieder ins Geschehen eingreifen kan. "Wir haben daraufhin die Suche für die vorderste Reihe intensiviert. Marcel war uns absoluter Wunschspieler für die Offensive. Dass der Wechsel nun bereits frühzeitig realisiert werden konnte, freut uns natürlich umso mehr“, erklärt Wimmer.





