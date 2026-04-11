Im windigen Buchholz: Elstorf meistert den nächsten Härtetest

– Foto: Moritz Studer

Der TSV Elstorf setzt Verfolger VfL Westercelle im Meisterrennen der Bezirksliga Lüneburg 2 unter Druck - für das Siegtor beim Arbeitssieg gegen den Buchholzer FC sorgte ein Elstorfer, der sich nach zuletzt wenig Spielzeit über das Training für seinen Startelf-Einsatz empfahl. Im Tabellenkeller gewinnt Düshorn/Krelingen das Sechs-Punkte-Spiel gegen Borstel-Sangenstedt und der SV Altencelle schöpft nochmal neue Hoffnung.

Die beiden Duellanten operierten mit vielen langen Bällen, von denen der TSV einen in den Treffer des Tages ummünzte. Der Wind drückte einen Schuss von Sam-Jeremy Siewert an den Querbalken, den Rebound staubte Kevin Machado dankend ab (20.). Der Torschütze hatte zuletzt vermehrt Spielzeit in der Kreisliga-Mannschaft bekommen, sich nach einer guten Trainingswoche aber aufgedrängt, den verhinderten Timo von Reith zu vertreten.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Joker Jonas Lancker für frischen Wind, dessen Hereingaben von Justin Birkholz und Machado gegen BFC-Schlussmann Jan-Eric Kranzmair aber nicht in Zählbares umgemünzt wurden. Weil auf der anderen Seite Torhüter Dennis Bock einen Fernschuss von Andre Lars Fricke parierte, hielt sich der Elstorfer Ärger über einen ausgebliebenen Elfmeterpfiff nach einem vermeintlichen Foul an Benedikt Georgiou in Grenzen. Elstorf-Cheftrainer Michel Welke: „Auf dem Platz und mit dem Wind war Fußball spielen nicht richtig möglich. Dadurch haben beide nur mit langen Bällen agiert, sodass es uns in die Karten spielte, dass einer der unseren recht früh durchrutschte. Wir haben mehr vom Spiel gehabt, waren aber auch zu wild und haben nicht wirklich Ruhe und Dominanz reinbekommen – das viele meiner Jungs eine BFC-Vergangenheit haben und es für sie ein besonderes Spiel war, war schon zu merken. Insgesamt war es ein Arbeitssieg und wir sind super stolz darauf, dass wir in 23 Spielen erst elf Gegentore kassiert haben und freuen uns sehr über den Dreier."

Eigentlich war Eversen/Sülze am Drücker, ließ seine Gelegenheiten aber fahrlässig liegen. Schließlich klärten die Hausherren eine Flanke ins Zentrum, wo Daniel Milzarek den entscheidenden Raum bekam, um seinen Distanzschuss flach im Eck unterzubringen (40.). Nach dem Seitenwechsel war es ein Ballverlust im Spielaufbau, den Robin Ohlde postwendend bestrafte (46.). Die Gäste verteidigten ihren Vorsprung leidenschaftlich ins Ziel und legten nach einem Freistoß durch Jan Kindermann entscheidend nach (66.). Altencelle schöpft wieder Hoffnung, Eversens Polster schmilzt langsam. TuS-Cheftrainer Nils Rogge: „In der ersten Halbzeit waren wir klar spielbestimmend, auch wenn wir Altencelle ab und zu den Ball überlassen haben. Sie haben allerdings auf lange Bälle gesetzt und ihnen ist wenig eingefallen. Wenn wir durch einen unserer beiden 1.000-Prozenter in Führung gehen, wird es für uns ein einfacheres Spiel. Wir machen unsere Dinger aber nicht und bekommen die Tore aus dem Nichts. Das 0:2 war dann der Genickbruch, Altencelle hat danach mit viel Herzblut verteidigt und nicht viel zugelassen. Weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben, geht der Sieg über 90 Minuten in Ordnung. Es bleibt dabei: Wir verlieren die Spiele nicht, weil wir schlecht spielen, sondern weil wir zu einfache Gegentore bekommen. Mittwoch sind wir in Elbmarsch gefragt – da müssen wir liefern.“